Leipziger Weihnachtsmarkt-Schafe – Ausschuss nickt Petition ab

Leipzig

Die erste Reaktion von Tina Stibbe fiel positiv aus: „Jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt“, sagte die Tierschützerin vom Leipziger Verein Lebensglück annähernd glücklich, als sie jetzt vom Ergebnis der jüngsten Sitzung des Petitionsausschusses erfuhr. Das Stadtratsgremium hatte über die von Tina Stibbe angestoßene Petition „Gegen die Haltung von Schafen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt“ zu befinden – und fand, dass über die von 765 weiteren Personen unterzeichnete Online-Initiative weiter beraten werden sollte.

Anstoß zu einer Debatte

Mit anderen Worten: Der Ausschuss nahm die Petition als solche ohne große Diskussion an und fordert nun einen Standpunkt der Stadtverwaltung ein. Bis dieser vorliegt, dürften noch ein paar Wochen ins Land gehen. Eins aber ist klar – und wird von den Petenten als ein erster Erfolg gewertet: Über den Inhalt ihrer Petition wird noch zu reden sein.

Ein Leben inmitten des City-Trubels

Tina Stibbe und Mitstreiter hatten in ihrem Schreiben an das Gremium und in einem weiteren Schriftstück an alle Stadtratsfraktionen (ausgenommen die AfD) darauf hingewiesen, dass sie sich um das Wohlergehen der echten Schafe unterm Weihnachtsmarkttannenbaum sorgen. Zwischen den Figuren der Heiligen Familie (Maria, Josef, Baby Jesus) lebten die Wiederkäuer mehr oder weniger eingepfercht. Lediglich der Stall (von Bethlehem) diene als Rückzugsort inmitten des weihnachtlichen City-Trubels.

„Im Jahr 2020 noch zeitgemäß?“

„Artgerechte Haltung sieht anders aus“, hatte Tina Stibbe im Vorfeld der Ausschusssitzung gegenüber der LVZ gesagt. Die Schafe gehörten auf die Weide. An Ihrer statt sollten Figuren angeschafft werden, schlug die 31-Jährige vor. Zugleich räumte sie ein, dass Experten in den Tieren durchaus robuste Lebewesen sähen und es nicht wirklich klar sei, ob sie die Markt-Situation – wie angenommen – tatsächlich stresst und eine Verletzung des Tierschutzgesetzes überhaupt vorliegt. Tina Stibbe und ihre Unterstützer fänden es daher nur zu konsequent, wenn über diese und andere Fragen im Stadtrat diskutiert wird. Unter anderem auch darüber, „ob es im Jahr 2020 noch zeitgemäß ist“, lebende Tiere zur Unterhaltung von Weihnachtsmarktbesuchern „für vier Wochen abzustellen“.

Aha-Effekt bei Ausschussmitgliedern

Bei zwei Mitgliedern des Petitionsausschusses haben Tina Stibbe & Co. schon mal für einen gewissen Aha-Effekt gesorgt. „Ich muss gestehen, ich habe über dieses Thema noch nie nachgedacht, es hat mich überrascht“, sagte die Vorsitzende Beate Ehms ( Die Linke). „Aber es ist durchaus überdenkenswert.“ Das findet auch Jürgen Kasek (Grüne): „Ich selbst habe mir dazu noch keine abschließende Meinung gebildet, freue mich aber grundsätzlich über die Petition. Sie ist ein wichtiger Denkanstoß.“

Von Dominic Welters