Leipzig

Natürlich freuen sich viele Menschen über die Nachricht, dass der Leipziger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden soll. Doch ein Blick auf die aktuell rasant steigenden Corona-Zahlen in Sachsen trübt diese Freude – eine Veranstaltung dieser Größenordnung birgt doch erhebliche Risiken.

Mit nur wenigen Einschränkungen soll das vorweihnachtliche Treiben in der Stadt in knapp drei Wochen starten. Es wäre den Leipzigerinnen und Leipzigern nach dem Ausfall im vergangenen Jahr sehr zu gönnen, wieder mit Glühwein und Kräppelchen die vorweihnachtliche Stimmung in der Stadt genießen zu können.

Doch inzwischen hat Sachsen die Vorwarnstufe erreicht, in dieser Woche gab es einen Rekord bei den Neuinfektionen. Und die Kliniken fahren ihren Normalbetrieb wieder herunter, um Betten für Covid-Erkrankte bereitzustellen. Sollten in einer solchen Lage mehrere tausend Menschen ohne 2G-Regelung zusammenkommen?

Sicherlich, draußen und mit Abstand ist die Ansteckungsgefahr geringer als in Innenräumen – doch sie bleibt bestehen. Gerade nach einigen Glühweinen dürfte die Vorsicht bei vielen Menschen abnehmen.

Bleibt zu hoffen, dass das Konzept der Flanier- und Verweilzonen aufgeht und die Besucherströme in der Stadt tatsächlich entzerrt werden können. Hier kommt es wie so oft in der Pandemie auch auf das verantwortungsbewusste Verhalten Einzelner an – und darauf ist leider nicht immer Verlass.

Von Lilly Günthner