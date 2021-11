Leipzig

Die ersten Buden wurden bereits abgebaut, bis Mitte kommender Woche sollen die letzten Hütten auf dem Markt verschwunden sein. „Einen Leipziger Weihnachtsmarkt ab dem 13. Dezember wird es nicht geben“, zerschlägt Marktamtsleiter Walter Ebert die letzten Hoffnungen auf eine Mini-Variante des Adventstreibens in der Innenstadt. Die aktuelle Corona-Notfall-Verordnung bis 12. Dezember umfasst ein Verbot aller Weihnachtsmärkte in Sachsen. Was danach passiert, sei unerheblich, sagte Ebert am Mittwoch im Gespräch mit LVZ.de. Denn eine kurzfristige Öffnung des Leipziger Weihnachtsmarkts sei praktisch nicht umsetzbar. „Man kann so etwas nicht für eine Woche auf die Beine stellen“, betont Ebert.

Alles deute derzeit auf eine Verschärfung der Pandemie-Lage in Sachsen hin – und damit auch auf das endgültige Aus für die Weihnachtsmarktsaison. Die Vorbereitungen für den Leipziger Weihnachtsmarkt, der vom 23. November bis 23. Dezember geplant war, liefen seit Monaten, wurden vier Tage vor dem geplanten Start durch den Beschluss für den Wellenbrecher-Lockdown jäh gestoppt. Die Händler, die ihre Buden bereits aufgebaut und teilweise eingeräumt hatten, bleiben auf Glühwein, Waren und hohen Kosten sitzen.

Mehrere Millionen Euro Schaden

Derzeit wird im Rathaus bilanziert, wie hoch der Schaden und Umsatzausfall ist. Eine genaue Summe liegt noch nicht vor. „Da reden wir von ein paar Millionen“, schätzt Ebert aber bereits. Aktuell werde eine Aufstellungen aller Händler erstellt. „Hierbei müssen wir unterscheiden, welche Kosten tatsächlich angefallen sind und um welche Einnahmeausfälle es geht, um dies an Land und Bund weiterzureichen“, erklärt der Marktamtschef. Wer den finanziellen Schaden für die Absage trägt, ist bisher noch nicht endgültig geklärt.

Der Abbau des Weihnachtsmarkts hat begonnen, bis Mitte kommender Woche soll alles weg sein. Quelle: Andre Kempner

Am Mittwoch beschloss die Bundesregierung, die Überbrückungshilfe bis 2022 zu verlängern und damit auch von Absagen betroffene Weihnachtsmarkthändler und -aussteller zu unterstützen. „In den meisten Fällen erfolgt eine Auszahlung der Zuschüsse zügig“, teilte das sächsische Wirtschaftsministerium mit. Dabei gehe es um Kostenerstattungen unter anderem für verderbliche Ware und Saisonware.

Bäume und Technik in der Innenstadt gestohlen

Nach der Absage hat das Marktamt noch mit einem anderen Problem zu kämpfen. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen teilweise bereits die Aufbauten in der Innenstadt zerstört. „Im Märchenland und der Grimmaischen Straße wurden Bäume aus der Dekoration gerissen“, berichtet Ebert. Die Marktbereiche dort sollen aufgebaut bleiben, um für weihnachtliches Flair in der Innenstadt zu sorgen. „Das macht mich fassungslos. Wir haben dort nun Schilder angebracht“, so der Marktamtschef. Auch vor Technik-Diebstahl machten die Unbekannten nicht halt. So sei auf dem Augustusplatz ein Trafo gestohlen worden.

Die Deko-Weihnachtsbäume, die sonst nach Ende des Marktes immer verschenkt wurden, sollen in diesem Jahr verkauft werden, zusammen mit den Weihnachtsmarkttassen. Sie sind ab 1. Dezember an einem Stand vor dem Alten Rathaus erhältlich. Für Preise von etwa 10 bis 15 Euro könnten die etwa einen Meter großen Bäume mit Lichterkette erworben werden, kündigt Ebert an.

Von Robert Nößler