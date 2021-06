Leipzig

Das Leipziger Weinfest kann auch in diesem Jahr wie gewohnt auf dem Markt gefeiert werden – und in wenigen Tagen geht es bereits los. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, wird das Fest schon am Mittwoch, den 30. Juni, durch die amtierende Weinkönigin Ann-Kathrin-Schatzl auf der Marktbühne vor dem alten Rathaus eröffnet. Damit ist das Weinfest die erste große Publikumsveranstaltung auf dem Markt seit der Corona-Pause.

Anderthalb Wochen Weinfest

Darüber hinaus ist das Fest eine ganze Woche länger als in den vergangenen Jahren: Bis zum 11. Juli können sich Gäste durch die verschiedenen Weinsorten der 24 Winzer und Gastronomen aus Deutschland, Italien, Ungarn und Österreich kosten, die sich auf dem Fest präsentieren. Marktamtsleiter Walter Ebert ist froh über die Möglichkeit, durch das Weinfest wieder Leben in die Innenstadt zu bringen. „Nun hoffen wir nur noch auf schönstes sommerliches Wetter – die Menschen möchten endlich wieder gemeinsam etwas unternehmen, rauskommen, genießen“, sagt Ebert. Deshalb sei in Absprache mit den Winzern die Verlängerung des Festes beschlossen worden.

Auf der Weinfest-Bühne soll es täglich ab 18.30 Uhr ein Live-Programm mit verschiedenen Bands, Künstlerinnen und Künstlern von Pop über Jazz bis Klassik geben. Das Weinfest öffnet täglich um 12 Uhr und schließt um 23.30 Uhr, lediglich am letzten Tag ist bereits um 20 Uhr Schluss.

Tischreservierung nötig

Wie schon im vergangenen Jahr wird es für die Veranstaltung wieder ein Hygienekonzept geben: Der Markt wird eingezäunt, der Einlass ist nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete möglich. Vor Ort oder online werden die persönlichen Kontaktdaten erfasst und wie 2020 müssen ab 18 Uhr Plätze an den Tischen reserviert werden – dafür ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von einem Euro fällig. Die Reservierungen können am Ticketschalter vor Ort oder online erfolgen. Insgesamt stehen Plätze für etwa 1300 Gäste zur Verfügung.

