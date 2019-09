Leipzig

Die Schaubühne Lindenfels in Leipzig hat für ihr Kinoprogramm 2018 den Hauptpreis der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH (MDM) erhalten. Wie die Medienförderung am Mittwoch in Leipzig mitteilte, ist die Auszeichnung mit 10.000 Euro dotiert. Das 1876 erbaute Kino in der Karl-Heine-Straße, das ab dem kommenden Jahr umfassend saniert wird, gehörte bereits in den Vorjahren zu den Preisträgern.

Kinoprogrammpreise in Höhe von jeweils 5000 Euro erhielten zwei weitere Filmtheater im Leipziger Westen: das Luru Kino in der Spinnerei und die Schauburg in Kleinzschocher. Auch das Kino am Markt in Jena, das Kino im Dach und das Kino in der Fabrik (KIF) in Dresden, das Lichthaus in Weimar, das Luchskino am Zoo in Halle sowie das Metropol Kino in Gera wurden mit je 5000 Euro ausgezeichnet.

Qualität des 2018er-Programms überzeugte

Insgesamt wurden bei der Preisverleihung am Dienstagabend in Leipzig 21 gewerblich betriebene Kinos in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geehrt. Das Preisgeld für die mitteldeutschen Kinoprogramme betrug den Angaben zufolge 79.500 Euro.

Mit den Kinoprogrammpreisen werde der Einsatz mitteldeutscher Filmtheater für den anspruchsvollen Film honoriert und der Ausbau einer vielfältigen und interessanten Kinolandschaft gefördert, hieß es. Prämiert wird jeweils die Qualität des Vorjahresprogramms.

Zwenkauer Kino mit Sonderpreis geehrt

Weitere Kinos in Burg und Dessau sowie in Halle, Dresden, Chemnitz und Leipzig erhielten 2.500 Euro. Zudem gab es 1.500 Euro Preisgeld für Kinos in Leipzig, Freiberg und Jena. Der mit 5.000 Euro dotierte Sonderpreis für eine alternative Abspielstätte ging in diesem Jahr an das Kulturkino in Zwenkau.

Neben der allgemeinen Qualität der gezeigten Filme achte die Jury auf einen hohen Anteil deutscher, insbesondere mitteldeutscher, Produktionen, hieß es. Positiv bewertet werde zudem ein Engagement in den Bereichen europäischer Film, Kinder- und Jugendfilm, Dokumentarfilm und Kurzfilm.

Von LVZ