Leipziger „Westin“ – vom DDR-Devisenhotel zur internationalen Top-Adresse

Leipzig

In den 1980er Jahren hatten zwei Leipziger Großprojekte ihre Entstehung den guten Beziehungen von DDR-Staatschef Erich Honecker zu Japan zu verdanken. Zum einem baute eine japanische Firma von 1983-1985 im VEB Metallgusswerke (Megu) in Lindenau eine hochmodernes Gießerei, die dann in Lizenz für VW Motorblöcke produzierte. Für das Leipziger Image war aber das zweite Großprojekt entscheidender. Am 13. März 1981, es war ein Freitag, wurde unter großem Bahnhof in der Gerberstraße ein neues „Interhotel“ in Betrieb genommen. Der 96-Meter-Neubau mit dem Namen „Merkur“ prägt mit seinen 27 Stockwerken die Leipziger Silhouette seitdem entscheidend mit. Der Bau wurde in knapp zweieinhalb Jahren von der japanischen Firma Kajima Corporation hochgezogen und pünktlich zum Start der Frühjahrs-Messe 1981 eingeweiht. Kostenpunkt: 16 Milliarden Yen, heute wären das 128 Millionen Euro. 740 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmerten sich in 447 Zimmern, acht Restaurants, vier Bars und einem Intershop um die Gäste, die vor allem eins mitbringen mussten – harte D-Mark, sprich Devisen, auf die die finanziell klamme DDR-Staatsführung dringend angewiesen war.

Maradona und Helmut Schmidt waren in DDR-Zeiten Gäste

Für Leipzigerinnen und Leipziger war das Top-Hotel eher nur zum Anschauen da. Eintritt mit D-Mark gab es nur im Intershop oder in den exklusiven Gaststätten. Zu den prominentesten Gästen gehörten in den 1980ern Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) und die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona, der mit dem SSC Neapel im Oktober 1998 gegen Lok Leipzig im UEFA-Cup spielte. Autogrammjäger, die damals vor dem Hotel warteten, erinnern sich noch heute daran, dass der Weltstar und die Spielerfrauen einen Hauch von großer weiter Welt in der Gerberstraße verbreiteten.

Hotel als Einsatzschwerpunkt der Stasi

Dass die Luxusherberge, die mit dem benachbarten „Astoria“ zu den besten Leipziger Adressen gehörte, auch ein Einsatzschwerpunkt der Stasi war, erfuhr Leipzig offiziell erst nach der Wende 1989. Geschäftsreisende wurden abgehört und bei der Anbahnung von Kontakten waren auch leichte Ost-Mädchen für die Mielke-Genossen im Einsatz. Ein Teil der „Einnahmen“ mussten sie ans Hotel abführen. Da das Wort „Prostitution“ im DDR-Sprachgebrauch quasi auf dem Index stand, wurde von HWG-Personen gesprochen– ein Hinweis auf häufig wechselnde Geschlechtspartner.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz steigender Konkurrenz Top-Platz behauptet

Nach der Wiedervereinigung war das „Merkur“ vor allem erste Adresse für West-Reisende, die im ausblutenden Osten das große Geschäft witterten. Die Zimmer waren gut belegt, eine Nacht für 330 D-Mark war für viele Firmen kein Problem, um First-Class-Service zu buchen. 1993 wurde das “Merkur“ von der „Intercontinental“-Gruppe übernommen, Ende 2002 stieg der Starwood-Konzern mit der Marke Westin ein und kürte das Hotel zum „The Westin Leipzig“. Trotz steigender First-Class-Konkurrenz in der Stadt („Fürstenhof“, „Steigenberger“) behauptet es seinen Top-Platz, die DFB-Elf nimmt bei ihren Leipzig-Spielen hier regelmäßig Quartier. 2018 erwirtschaftete das „Westin“ unter Geschäftsführer Andreas Hachmeister den Rekord-Umsatz von 20 Millionen Euro, im Corona-Jahr 2020 brach der Umsatz auf 13 Millionen Euro ein.

Von André Böhmer/Guido Schäfer