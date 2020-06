Leipziger Wintergartenhochhaus bekommt neue Aufzüge

Leipzig

Auf den heftigen Schrecken am Donnerstag folgte die gute Nachricht am Freitag: Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hat angekündigt, die Fahrstuhlanlagen im Wintergartenhochhaus im nächsten Jahr austauschen zu wollen. „Aufgrund des Alters der Aufzüge in Verbindung mit der Beanspruchung hat sich die Störanfälligkeit leider erhöht“, teilte die LWB zur Begründung mit.

Tüv-Prüfung führt zu Totalausfall

Am Tag zuvor hatte es Mieter-Proteste gehagelt (die LVZ berichtete). Viele der rund 500 Bewohner im einstmals größten Hochhaus der DDR waren durch eine Tüv-Prüfung kalt erwischt worden. Im Verlauf der Inspektion fielen die vier Aufzüge des knapp 107 Meter hohen Gebäudes für knapp anderthalb Stunden samt und sonders aus – was nicht vorgesehen und für die vielen betagten Mieter des Hochhauses eine mittlere Katastrophe war. Die Bewohner-Vorwürfe ließen nicht lange auf sich warten, sie erreichten die LVZ per E-Mail oder Telefon. Die Tüv-Arbeiten seien nicht einmal richtig angekündigt worden, lautete ein Kritikpunkt. Es habe daher auch keine Gelegenheit bestanden, sich auf einen möglichen Ausnahmezustand vorzubereiten. Zudem würden die Lifte – Baujahr 1998 – wegen technischer Probleme häufiger ausfallen.

Unternehmen bringt Licht ins Dunkel

Unterdessen klärte die LWB auf, was der Grund für die anderthalbstündige Havarie am Donnerstag war. Wie die Pressestelle des kommunalen Wohnungsbau-Unternehmens mitteilte, habe der Tüv die Netzersatzanlage geprüft. Dabei sei es zu einer Spannungsspitze gekommen, „die sich auf die Sicherheitseinrichtungen der Aufzüge ausgewirkt hat, sodass diese zum Stillstand kamen. Die ausgelöste Sicherheitseinrichtung, eine Art Bremse, musste daraufhin durch einen Monteur der mit der Aufzugswartung beauftragten Firma geprüft und im Anschluss händisch zurückgesetzt werden.“ Trotz aller Sorgfalt „und unbesehen des unbeabsichtigten Vorgangs“ seien kurzzeitige Störungen der sensiblen Elektronik leider nicht auszuschließen, bat die LWB um Verständnis.

Vier bis fünf Millionen Euro fließen jährlich in Lifte

Zugleich verbreitete das städtische Unternehmen Optimismus: Neue Fahrstühle für das Wintergartenhochhaus sollen her – und nach Möglichkeit 2021 eingebaut werden. Überhaupt werde in die 260 Aufzugsanlagen des eigenen Bestandes regelmäßig „viel Geld investiert“, betonte Unternehmenskommunikationsleiterin Samira Sachse. „Allein in den zurückliegenden vier Jahren waren es stets zwischen vier und fünf Millionen Euro per anno. Die Investitionen in Modernisierungen und Erneuerungen sollen in dieser Größenordnung fortgesetzt werden“, kündigte die Sprecherin an.

Die Botschaft von den neuen Aufzügen für das hohe Haus am Hauptbahnhof führte am Freitagnachmittag in der Wintergartenstraße 2 zu Reaktionen wie „Ich fasse es nicht!“ oder „Das ist ja unglaublich!“. Die Mieter sind jedenfalls gespannt.

