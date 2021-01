Leipziger Wintergrillen à la Corona: Bilderflut tröstet über Geschmacksverlust hinweg

Leipzig

Machen wir uns nichts vor: Das digitale Verfolgen von Grillvorgängen – ohne Freundeskreis, ohne das Zischen von Fleisch und ohne Aroma-Flatulenz – ist wie Stadionkick ohne Zuschauer, Bier ohne Alkohol oder Holzkohle ohne Anzünder. Vor der Corona-Ära war das traditionelle Wintergrillen der Krostitzer Brauerei ein Volksfest auf dem Leipziger Markt, die 2021er Ausgabe am Samstagnachmittag aber wurde pandemiebedingt ins Digitale und ins Radio verschoben.

Die Brauerei wollte den Spaß am Rost nicht den miesen Gegebenheiten opfern und den elften Jahrgang durchziehen. „Gegrillt wird unter Einhaltung der Corona-Regeln im Zweier-Team zu Hause“, erläuterte Brauereichef Wolfgang Welter den neuen Modus. Fast so schnell wie ein Pils gezapft ist, war das Feld von 100 Teilnehmern voll. Rein numerisch natürlich.

Verkleidung muss sein

Bereitgestellt hatten die Krostitzer Pakete, bestehend aus Grill, Holzkohle, Gutschein für Grillgut und Hopfenhaltiges. Nutznießer: Duos mit so illustren Namen wie Röstlhütten Gipfelstürmer (Vorjahressieger im Bereich Performance) oder Awesomemaniacs (von Beginn an dabei); nicht zu vergessen die närrischen Verkleidungsprofis vom Förderkomitee Leipziger Karneval (FKLK) mit Löwin Leila und die Connewitzer Jecken. Fasching ist eng mit Wintergrillen verknüpft – und natürlich schmissen sich auch in der Home-Edition die Teilnehmer in schräge wie bunte Outfits.

Kostüme gehören nämlich zum Wettbewerb „Beste Performance“, die mangels Geschmackswettkampf im Mittelpunkt stand. Bilder und Videos von Perückenträgern, coolen Dekorationen, Wikinger-Hörnern, Tütüs, wandelnden Ganzkörper-Biergläsern, Rezepte und mehr purzelten auf die Website des Events und die sozialen Medien, hochgeladen von all diesen verrückten Natural Born Grillers.

Sünden beim Grillen

Durch das Spektakel führten via Radio Leipzig die grillerfahrenen Roman Knoblauch aus dem Studio des Senders sowie Tim Thoelke aus dem Homeoffice. Zwischen Bon Jovi, Sam Smith und Spider Murphy Gang gab’s Bundesliga-Zwischenstände, vor allem aber Krosti-Werbeblöcke. Dabei sprach Andreas Bräuer, Chef der ersten deutschen Grill- und Barbecue-Schule Erfurt, über die größten Fehler bei der Grill-Tätigkeit: zu heiß, zu schnell, zu wenig inspiriert. DHfK-Manager Karsten Günther redete naheliegenderweise über Handball und Sponsoren-Bedeutung, die Griller schwärmten von der guten Stimmungslage oder der Zahl der geleerten Bierkästen.

Auch wenn refrainartig der Name des Hopfensaft-Erzeugers untergejubelt wurde: Man konnte den Wintergrillen-Machern die Absicht abnehmen, ein Zeichen gegen die allgemeine Corona-Tristesse setzen zu wollen. Und die Teams ergriffen den Strohhalm – um daraus so viel Spaß wie möglich jenseits der zermürbenden Beschränkungen zu saugen.

Nicht nur die Vorbereitung war für den Veranstalter eine logistische Herausforderung. Während des Grillens kamen sie irgendwann nicht mehr hinterher, die vielen Einsendungen aus Fotos, Videos und Sprachnachrichten auf die Homepage zu bugsieren. „Es sind schon über 1000, wir sind total geflasht“, stellte Jury-Mitglied Anne Kuropka bereits eine Stunde vor Schluss fest.

Neben ihr stimmten Kolleginnen und Kollegen aus Marketing und Vertrieb über die Sieger ab – und natürlich der hochzufriedene Jury-Vorsitzende Wolfgang Welter: „Die überwältigende Resonanz hat bewiesen, dass unsere Entscheidung richtig war, die Veranstaltung nicht abzusagen, sondern den Umständen anzupassen.“

Mondlandung nachgespielt

Teamnamen, Schlachtrufe, Kostüme, Speisen-Präsentation, Deko und Rezepte bildeten die Kriterien. „Sommi“ aus Gera alias Dirk Sommermeyer und Danny Klein spielten als Alien und Astronaut die Mondlandung nach. Story, Outfit und ausgeklügeltes Food-Design sowie eine Performance in aufwändiger Stop-Motion-Technik sicherten ihnen Platz eins und damit den „Goldenen Grill“ sowie ein Grillseminar.

Auf Rang zwei landeten Toni Urban und Benjamin Gerstner als „Schwager-Trupp“ im selbst gebauten Iglu, um als Elsa und Olaf aus dem Film „Frozen – Die Schneekönigin“ zu brutzeln. An sie gehen VIP-Tickets für ein RB-Spiel. Platz drei (Tickets für das Krystallpalast Varieté) teilten sich die „Röstlhütten Gipfelstürmer“ mit den „Grillympioniken“. Gelebte Hütten-Gaudi und Griller im Zeichen der fünf Ringe überzeugten gleichermaßen. Sonderpreise sahnten die Teams „Schweinebande“, „Dentist“ und „Grill Bill Volume 2“ ab.

Mit dem zusätzlich kredenzten Bier können die Abräumer auf 2022 anstoßen – und auf ein Wintergrillen mit allen Sinnen. Das bleibt nämlich eine Frage des Geschmacks.

Von Mark Daniel