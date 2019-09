Tromsø/Leipzig

Wenn das Forschungsschiff „Polarstern“ am Freitagabend im norwegischen Tromsø in Richtung Arktis ablegt, sind auch etwa zwei Dutzend Forscher aus Leipzig an Bord. Sowohl das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung als auch die Universität Leipzig werden mit Instrumenten und aufwendigen Forschungen in der Arktis dabei sein, teilte die Uni am Freitag mit. Dabei sei vor allem die Leipziger Expertise zur Wolkenforschung gefragt.

Bei dem Projekt Mosaic („Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate“) driftet der Eisbrecher des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts ein Jahr lang mit dem Packeis durch die Zentralarktis. Eine Arktis-Expedition in dieser Größenordnung gab es nach Angaben des Instituts noch nie. Die Expedition kostet rund 140 Millionen Euro. Über 70 wissenschaftliche Institute aus fast 20 Ländern und hunderte Forscher sind beteiligt.

Parallel zu den Untersuchungen der Polarstern in der zentralen Arktis wird eine Vielzahl an Messungen ringsherum stattfinden, teilte die Uni Leipzig weiter mit. So werde es unter anderem im Frühjahr und Sommer 2020 Flugzeugmessungen von Spitzbergen aus geben, die von Forschern aus Leipzig koordiniert werden. „Wir wollen dabei bis in die Region der Polarstern vordringen, um den Energieaustausch zwischen Arktis und Nordatlantik zu untersuchen“, erläuterte der Forscher André Ehrlich.

Außerdem sollen Proben des Meerwassers von der Polarstern aus entnommen werden, um die chemische Zusammensetzung der Partikel und auch die Eiskeime, zu untersuchen.

Von LVZ