Aus Sachsens Wirtschaft und Politik werden Stimmen lauter, die eine Verkürzung und teilweise Abschaffung der Quarantäne-Regeln für Corona-Betroffene fordern. Leipziger Epidemiologen sind da deutlicher vorsichtiger. Sie sehen in ihren aktuellsten Prognosen noch mindestens vier Wochen lang sehr hohe Infektionszahlen in Sachsen – die sich auch auf die bereits überlasteten Kliniken auswirken würden. Eine Aufhebung der Quarantäne-Pflichten würde die Situation verschärfen.

Vor jeder Corona-Welle in den vergangenen zwei Jahren gab es aus dem Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) der Uni Leipzig frühzeitig Warnungen, fast immer mussten die Forschenden anschließend mit ansehen, wie sich ihre Prognosen zu vielen Betroffenen und vielen Opfern bestätigten – leider auch noch einmal im vergangenen Herbst.

Nachdem Omikron das Geschehen übernommen hat, sind wissenschaftliche Ausblicke allerdings komplizierter geworden. Das hat mit dem veränderten Virus, aber auch mit veränderten Rahmenbedingungen zu tun. Die Modellierungen der fünften Corona-Welle trafen deshalb zuletzt auch nicht mehr nur ins Schwarze, wie das Team um die IMISE-Professoren Markus Löffler und Markus Scholz im aktuellen Bericht selbst konstatieren. Zwar sei Omikron so ansteckend wie befürchtet – was nun neben der Wirtschaft auch Krankenhäuser vor enorme Personalprobleme stelle. Allerdings habe diese Mutation nicht zu so vielen schwersten Covid-19-Verläufen geführt, wie befürchtet.

Das sei unter anderem dem Schutz der Impfungen gegen schwere Verläufe zu verdanken, der sich bei Omikron als noch effektiver herausgestellt habe, als gedacht. In konkreten Zahlen für Sachsen ausgedrückt: Im ersten Pandemie-Herbst/Winter ohne Impfschutz starben mindestens 10.000 Menschen infolge der Covid-19-Erkrankungen, bis zum Jahresende 2021 kamen 4200 dazu. Die Omikron-Welle jetzt habe bisher 450 Menschenleben gekostet.

Epidemiologe: Aufhebung der Quarantäne heizt Welle weiter an

Warum kann man nun trotzdem nicht loslassen, auch Quarantäneregeln abschaffen? Es bestehe ja schon die Möglichkeit des vorzeitigen Freitestens, sagt Markus Scholz. „Eine völlige Aufhebung der Quarantäne kann nicht empfohlen werden, da dies entscheidend zu einer weiteren Anheizung der Welle beitragen würde“, warnt er. Die Normalstationen der Kliniken seien so überlastet, „so dass wir uns ein weiteres Anwachsen der Welle nicht leisten können.“

Mit Welle meint der Wissenschaftler inzwischen die sechste, die sich nach hohem Plateau der fünften während der Winterferien nun immer weiter nach oben schraubt – angetrieben vom Omikron-Subtyp BA.02. Der sei noch einmal um bis zu 50 Prozent ansteckender als Version BA.01 zu Jahresbeginn, sagen die Forschenden. Das zeigt sich aktuell mit immer neuen Infektionsrekorden aus allen Ecken des Freistaates. Täglichen kommen im Schnitt 15.000 neue Betroffene dazu, pro Woche sind es 100.000.

100.000 Seniorinnen sind noch ohne Corona-Schutz

Das Problem des Freistaates bleibt aus Sicht der Virologen auch im Frühjahr 2022 noch immer die eher geringe Impfquote – sogar in den vulnerablen Altersgruppen. Laut Berechnung der Forschenden haben zehn Prozent der über 60-Jährigen in Sachsen weiterhin keinerlei Corona-Schutz, weder durch Impfung, noch durch vorherige Infektion. Das sind gut 100.000 Seniorinnen und Senioren, bei der auch Omikron noch schwerste Krankheitsverläufe auslösen kann.

Bisher habe sich die Variante noch eher weniger in den höchsten Altersgruppen ausgebreiten können, aber das muss nicht so bleiben. Das Team um Markus Scholz geht davon aus, dass in der aktuellen Dynamik sowohl die Klinik-, als auch die Todeszahlen noch einmal steigen werden. Aktuell sind es 20 bis 30 Opfer pro Tag.

Und wann geht es endlich wieder runter? „Wir rechnen mit einem baldigen Abklingen dieser sechsten Welle ab Anfang April“, sagt Scholz mit Verweis auf neueste Modellierungen. Weil ab 4. April fast alle Kontaktbeschränkungen fallen, könnte das Abklingen etwas länger dauern – begleitet von vielen unerkannten Infektionen, die auch Corona-Stationen noch in Atem halten würden. Bis zum Sommer, dann wird hoffentlich wieder Zeit zum Durchatmen sein.

Von Matthias Puppe