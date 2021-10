Leipzig

Auf der Wundtstraße vollziehen sich seit ein paar Tagen merkwürdige Dinge: Auf den ursprünglichen Wegweisern sind fast alle Verbindungen durchgestrichen und die stadtauswärtigen Fahrspuren vor der Brücke über den Schleußiger Weg wurden neu aufgeteilt. Jetzt gibt es dort eine Linksabbiegespur in die Arndtstraße und eine transportable Ampel, die Autofahrer in beide Richtungen der Wundtstraße ausbremst. Was haben sich Leipzigs Verkehrsplaner dabei gedacht?

„Die Linksabbiegespur wurde vor allem für den Bus der LVB eingerichtet, der aktuell nicht in die Mahlmannstraße fahren kann“, erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus auf LVZ-Anfrage. Diese Spur könne aber auch von anderen Autos genutzt werden. Die Mahlmannstraße ist aus Richtung Wundtstraße wegen einer Baustelle gesperrt, die die Wasserwerke in der Brandvorwerkstraße betreiben. Die Wasserwerker arbeiten dort noch bis zum 30. Oktober – anschließend gelten wieder die normalen Fahrbeziehungen und die bisherigen Hinweisschilder.

Von Andreas Tappert