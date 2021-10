Leipziger Zauberer ist Vize-Europameister und Handdouble in Hollywood

Leipzig

Zauberkünstler Alfonso Rituerto, der seit sieben Jahren in Leipzig lebt, hat im Sommer in Barcelona den Titel eines Vize-Europameisters in der Close-Up-Magie errungen. „Eigentlich bin ich aber Europas Bester, da es keinen ersten Platz gab“, erklärt der 34-jährige Spanier selbstbewusst. Acht Pokale schmücken seine Wohnung im Stadtteil Lindenau, wo der Berufsmagier seine eigenen Nummern entwickelt und einstudiert.

Die Kaffee-Nummer

Mit seinem magischen Espresso-Trick ist der Zauberer weltberühmt geworden. Vor fünf Jahren hat er die Nummer mit dem magischen Kaffee erfunden und ist damit in Südkorea, Las Vegas und eine Woche lang im chinesischen Fernsehen vor einem Millionenpublikum aufgetreten. „Das große Finale für den Espresso wird die Weltmeisterschaft im kanadischen Quebec nächstes Jahr sein“, sagt der Spanier.

Später Einstieg: Als 18-Jähriger zur Magie gefunden

Seine Leidenschaft zur Zauberkunst hat er als Erwachsener entdeckt: „Ich habe nicht wie andere als Kind einen Zauberkasten von meinen Eltern geschenkt bekommen.“ Erst im Alter von 18 Jahren, als er in Madrid Philosophie studierte und das erste Mal verliebt war, ließ er sich in einem Theater von einem Magier verzaubern. „Das war mehr als ein Trick, das war eine hohe Kunst“, sagt er anerkennend und lässt dabei seine spanischen Münzen in der Hand tanzen. „Die habe ich immer dabei, um meine Fingerfertigkeit am Leben zu erhalten.“

Als Gründer des legendären und meist ausverkauften „Magic Monday“, der seit sechs Jahren im Soziokulturellen Zentrum „naTo“ ein Mal im Monat für großes Erstaunen sorgt, kennt Alfonso die Leipziger Zauber-Szene sehr gut. „Es gibt viele Talente wie Ari Fiedler, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe. Aktuell habe ich einen 14-jährigen Zauberlehrling unter meinen Fittichen“, berichtet er. Mit dem Meisterzauberer Yann Yuro, dem amtierenden Deutschen Meister und Vizeweltmeister der Mental-Magie, verbindet ihn eine gute Freundschaft. Wenn sie sich treffen, geht ihnen der Zauberstoff nicht aus. Gemeinsam entwickeln sie neue Ideen und Tricks: „Die Teilnahme an Wettbewerben macht Druck, da musst du kreativ sein.“

Geheimtipp: Ein Mal im Monat zeigt Alfonso Rituerto gemeinsam mit Markus Teubert im Weinladen „Vino Vino“ in der Demmeringstraße in Leipzig seine Kunststücke. Quelle: André Kempner

Magie und Wein – und alles geheim

Im vergangenen Sommer flog der Wahl-Leipzig über den gr0ßen Teich, um im sonnigen Kalifornien vor der Kamera zu stehen. „Ich war das Handdouble eines Hollywood-Stars. Mehr darf ich leider noch nicht verraten“, lächelt Alfonso entschuldigend. Bevor der geheimnisvolle Film aus der Traumfabrik in die Kinos kommt, haben die Leipziger demnächst zwei Mal die Chance, dem jungen Magier live auf die Finger zu schauen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinsam mit Markus Teubert ist Alfonso Rituerto beim geheimnisvollen „Kammerzauber“ im Lindenauer Weinladen „Vino Vino“ am 13. Oktober ab 19.30 Uhr zu erleben. „Entdeckt habe ich den Laden, als ich einen guten Wein suchte“, erzählt der Zauberer. Dann kam ihm die Idee, Weinabende mit seiner Kunst zu kombinieren. Es sei vor allem die intime Atmosphäre, die den Abend mit dem Motto „Magie. Wein. Geheim“ so besonders mache, betont der Künstler. Die beiden Hauptakteure sitzen gemeinsam mit den Gästen am Tisch, und verblüffen ihr Publikum mit vielen Wow-Effekten. Auch die Opernball-Besucher kommen in diesem Jahr in den Genuss, den jungen Magier zu erleben. Wenn sich die High Society am 30. Oktober trifft, dann feiert Alfonso Rituerto seine Premiere in der Leipziger Oper.

Von Regina Katzer