Am Montag hatte der Leipziger Zoo einen umfassenden Umbau der Elefantenherde angekündigt. Fünf neue Dickhäuter kommen aus dem Tierpark Berlin. Aber nach Hoah und Trinh sollen auch Kuh Saida und Bulle Naing Thein in andere Zoos umziehen. Naing Thein wurde am Dienstag auf den Weg nach Kopenhagen geschickt.