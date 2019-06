Leipzig

Tierisch fröhliche Feier im Doppelpack: Den Kindertag und den 90. Geburtstag der Bärenburg feierte der Zoo Leipzig am Sonnabend mit einem bunten Familienprogramm. Eines der vielen Höhepunkte für Klein und Groß war das Anschneiden der Geburtstagstorte.

Wo sind die Bären?

Aber wo bleibt sie nur? Die Hauptpersonen sind jedenfalls schon da: Jede Menge Mädchen und Jungen warten nahe der Bärenburg auf die süße Leckerei. Bestimmt gibt es auch ein Stück zum Naschen. Aber warum heißt es Bärenburg? „Wo sind denn die Bären?“, fragt ein kleiner Junge. Stella (6), Lysander (6) und Lepida (4) klären auf: „Hier lebten früher mal Bären. Jetzt ist ein großer Drachen zum Klettern da.“

Zur großen Geburtstagssause 90 Jahre Bärenburg feiern Besucher im Zoo Leipzig vom 30. Mai bis 2. Juni gemeinsam mit Maskottchen Tammi und seinen Freunden feiern.

Näheres wissen Johannes Becker und Dirk Eisold. Die beiden Zoo-Mitarbeiter verkürzen die Wartezeit auf die Geburtstagstorte mit Geschichten und Geschichte. „Die Bärenburg wurde vor 90 Jahren gebaut. Die älteste Anlage ist es natürlich nicht. Unser Zoo ist schließlich 140 Jahre jung“, betont Becker mit Nachdruck. „Im Bärenburg-Gehege lebten einst Eisbären, Braunbären, Kragenbären und Brillenbären. Aber für eine moderne Tierhaltung eignete sie sich nicht mehr. Im Jahr 2013 zog der letzte Brillenbär aus. Und das historische Klinkerareal wurde für rund vier Millionen Euro umgebaut“, erzählt der Leiter der Abteilung Bau und Betriebsunterhalt. „Zu einem Spielplatz, der unseren jüngsten Besuchern 2015 übergeben wurde.“ Die neue Bärenburg gehöre zu den schönsten Spielplätzen Mitteldeutschlands, findet er. „Damit das weiter so bleibt, bewacht ein zwölf Meter hoher Drache das Kletterparadies“, ergänzt Eventchef Eisold.

Plüsch und Torte

Jetzt müsste die Geburtstagstorte aber bald kommen. Was stattdessen kommt, sind etliche plüschige Riesenfiguren: Allen voran Zoo-Maskottchen Tammi in Dienstkleidung, gefolgt vom Schlingel, dem LVZ-Maskottchen. „Dort ist ja Bulli!“, ruft ein Junge begeistert aus und zeigt auf das RB-Maskottchen. Im Schlepptau der drei: Enni von den Leipziger Stadtwerken und Balleo von den DHfK-Handballern. Andere Fantasiewesen tragen Namen wie Hübi, Lipsia und Döllnitzbahn auf ihren Kostümen.

Schließlich ist es so weit: Das Anschneiden der Torte rückt immer näher. Ist sie vielleicht in den Riesenkartons, die etliche Zoo-Mitarbeiter gerade zu den Tischen tragen? „Was sind denn das für ominöse Kisten?“, rätselt Moderator Rainer Lutze. Endlich werden die Deckel gelüftet – und heraus kommt die Bärenburg-Fassade als leckeres Riesen-Puzzle. „Wer möchte?“ Alle Arme gehen hoch. „Jeder nur ein Stück“, stellt Lutze klar. Außerdem: „Die Kinder zuerst!“ Denn natürlich drängeln sich die Maskottchen vor. „Seid ihr alle Kinder? Keine Bange: Es ist genug für alle da.“ Manche kosten gleich mehrmals von der süßen „Bärenburg“.

Danach ist Zeit für Erinnerungsfotos mit Tammi, Schlingel & Co. Andere Mädchen und Jungen erobern derweil den Klettergerüst-Drachen oder nehmen an einem kleinen Wettbewerb teil: Welches Kind hatte die weiteste Reise? Als ob man es nicht geahnt hätte: Der Leipziger Zoo ist überall beliebt. Die Kids sind nicht nur aus Leipzig, Taucha, Grimma oder Coswig, sondern auch aus Frankfurt am Main, Duisburg oder Celle zur Kindertag-Feier gekommen. Keine Spur von Müdigkeit trotz langer Anreise. Denn die Kinder-Disco lädt zum Mittanzen an der Bärenburg ein. Auf Lieder wie „Hey, Pippi Langstrumpf“ folgt der Song einer angeblich unbekannten Sängerin, dessen Refrain wundersamerweise selbst Kita-Kinder mitsingen können.

Abwechslungsreiches Programm mit Elefantenbesuch

Nahezu „atemlos“ wird nicht nur getanzt, sondern auch ausgelassen in den kleinen Wasserbecken geplanscht, während die Eltern auf Café-Stühlen eher müde in die Sonne blinzeln. Aber nichts da: Auf geht’s zu weiteren Höhepunkten. Eierlauf, Nüsse-Suche oder Weitwurf stehen im Konzertgarten und auf dem Aquariumsvorplatz auf dem Programm. Lange Schlangen gibt’s beim Tiergesichterschminken, wo Zoolotsin Sabah Najjar kleine Gäste wie Zoe in Flamingos, Löwen oder Elefanten verwandelt.

Letztere können auch am Stand des Zoo-Fördervereins gebastelt werden. „Habt ihr denn schon unseren kleinen Elefanten gesehen, der am 25. Januar auf die Welt gekommen ist?“, werden die jüngsten Besucher gefragt. Bei den Dickhäutern herrscht längst Andrang. Handys werden gezückt, kleine Kinder hoch gehalten. Davon unbeeindruckt dreht der Minifant vorsichtig seine Runden.

Ein winziger Hügel von etwa 20 Zentimetern muss überwunden werden. Tapfer tappt der Kleine darauf zu, kippt gleich wieder um – und rappelt sich auf. Beifall für den jungen Bullen, der am heutigen Montagnachmittag endlich getauft wird. Fast 5600 Ideen für einen Namen sind eingegangen. So viele Vorschläge habe es vor einer Tiertaufe noch nie gegeben, teilen die beiden Zoo-Mitarbeiter Becker und Eisold nicht ohne Stolz mit.