Leipzig

Der Förderverein des Leipziger Zoos ist erfolgreich in seiner Arbeit. Über eine Mitglied- oder Patenschaft leisten immer mehr Bürger ihren Beitrag zum Tierschutz und zum Erhalt von Artenvielfalt. Und manche wollen auch nach ihrem Tod etwas Gutes tun für den Leipziger Zoo, wie Fördervereinschef Michael Weichert zu berichten weiß. Das Erbe ist dann steuerfrei und geht 1:1 in die gute Sache. Bisher kam durch Erbschaften etwas über eine Million Euro zusammen.

Michael Weichert, Vorsitzender des Fördervereins Leipziger Zoo. Quelle: André Kempner

Großkatzen-Fan überließ Erbe dem Artenschutz für Tiger und Löwen

„Wenn wir es wissen, kümmern wir uns sehr gern auch vor dem Erbfall um Menschen, die uns im Testament eingesetzt haben“, sagt Weichert. Vor drei Jahren zum Beispiel verstarb eine 86-jährige Frau aus Dresden. Sie war Tierpatin - und nach dem Tod ihres Mannes sehr einsam. „Wir haben uns darum gekümmert, dass sie ins betreute Wohnen nach Leipzig kommt“, erzählt Michael Weichert. „Wir haben sie öfter in den Zoo gebracht, zum Schluss auch im Rollstuhl, ein Vereins-Mitglied war einmal die Woche bei ihr und hat sich um den Einkauf gekümmert.“ Fünf Jahre lang engagierten sich die Zoo-Freunde für die Dame. Ein hochbetagter Großkatzen-Fan verfügte, dass sein Erbe dem Artenschutz für Tiger und Löwen zugute kommt. Einen 94-Jährigen betreute der Verein ebenfalls über einen längeren Zeitraum. Vereins-Geschäftsführerin Ute Richter besorgte ihm Hosen oder einen neuen Pyjama; es gab Besuche im Pflegeheim. Zu den Weihnachtsfeiern werden die Wohltäter sowieso eingeladen (und natürlich hin- und zurückgebracht). Bei Erb-Antritt kümmert sich der Verein auf Wunsch auch um viele Formalien, wie die Kündigungen von Daueraufträgen, die Abwicklung von Wohnungen oder Rechnungsvorgängen.

Verein kümmert sich um den letzten Willen

Manchmal führen die Erbschaften auch zu ganz besonderen Geschichten. Eine Frau starb mit 60 Jahren unerwartet. Es gab keine Verwandten mehr. Bevor sich herausstellte, dass die Zoo-Förderer als Erbe eingesetzt waren, wurde die Dame zunächst auf dem Südfriedhof beigesetzt – weitgehend anonym und in aller Stille, wie in solchen Fällen üblich. „Als wir das Erbe antraten und die Unterlagen bekamen, sahen wir, dass sie in ihrem Tauchaer Familiengrab beerdigt werden wollte“, erinnert sich Vereinschef Weichert. Die Zooförderer ließen den Leichnam umbetten, dorthin, wo die Frau bestattet werden wollte, und sie schalteten eine Traueranzeige. Das alles kostete natürlich, aber die Verstorbene hatte dem Verein einiges hinterlassen. „Wir wollten ihr den letzten Willen erfüllen – und das haben wir auch gemacht“, erzählt Weichert.

Eigentumswohnung in Karlsruhe geerbt

Vor Kurzem wurde dem Verein eine Eigentumswohnung in Karlsruhe vermacht. Der frühere Immobilien-Makler und heutige Zoo-Förderer Richard Mansfeld fuhr hin und kümmerte sich um alles. Zum Team, das sich um die Wohltäter kümmert, gehören außerdem Jessica Kiefer und weitere Helfer. In jedem Fall achte man sehr genau darauf, dass die Pflicht-Teile an die Familie gehen, betont Weichert.

Manche wollen anonym bleiben

Auch, wenn die Mitglieder des Zoo-Fördervereins gern etwas zurückgeben möchten für die Erbschaften: Manchmal haben sie leider keine Gelegenheit mehr dazu. Wie im Fall eines Mannes aus Dortmund, der sein Vermögen drei gemeinnützigen Vereinen vermachte – einer davon war der Zoo-Förderverein aus Leipzig. Doch es gab nur Post vom Nachlass-Gericht; der Herr wollte anonym bleiben.

Kontakt über das Büro des Fördervereins: 0341/5933347; https://www.zoo-leipzig.de/foerdern-helfen/freundes-und-foerderverein.

Von Björn Meine