Leipziger arbeiten an locker unverkrampftem Buchprojekt über psychische Belastungen

Die Zeile trifft die aktuelle gesellschaftliche Lage: „Alltag mit psychischen Belastungen“ steht unter dem Titel „Nicht gesellschaftsfähig“. Doch das gleichnamige Leipziger Buch geht weit über das Betrachten von Isolation zu Coronakrise-Zeiten hinaus. Lange vor dem Virenausbruch war das Projekt geplant, um psychische Beeinträchtigungen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken sowie zur Enttabuisierung und Entstigmatisierung beizutragen – mit Rückenwind von zahlreichen Prominenten.

Offener Umgang mit Depression

Manche von ihnen sind selbst betroffen. Kabarettist Torsten Sträter beispielsweise bekennt sich ebenso offen zu seiner Depression wie Danger Dan von der Antilopen Gang oder Autorin Victoria van Violence – und wie der Leipziger Grafiker, Zeichner und Regisseur Thomas Meitsch, bekannt unter dem Pseudonym Schwarwel. Er und seine Produzentin und Managerin Sandra Strauß, die das Studio „Glücklicher Montag“ leitet, kamen auf die Buchidee. „Mit meiner Depression lebe ich mein ganzes Leben“, so der 51-Jährige, „da war es irgendwann einfach sinnvoller für mich, offen mit ihr umzugehen, statt sie immer verbergen zu wollen.“

In mehreren Arbeiten schon thematisierte Schwarwel die Krankheit; das gilt auch für die neue Graphic Novel „Gevatter“, an der er gerade sitzt. Weitere Unterstützung bekommt er unter anderem durch Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel, von Autor, Moderator und DJ Markus Kavka sowie Cartoonist und Musiker Ralph Ruthe. Insgesamt sind rund 70 Leute und Organisationen an dem Projekt beteiligt.

Buch im Magazin-Style

Optisch aufgemacht wird das Softcover-Buch im Magazin-Style. Auf leicht zugängliche, unverkrampfte Art kommen zum Beispiel Depression, Angst- und Zwangsstörung, Panikattacken, Phobien, Posttraumatische Belastungsstörung, Sucht, Essstörung und noch viel mehr zur Sprache. Neben persönlichen und autobiografischen Texten stehen Beiträge von Fachleuten; Interviews wechseln sich mit Beschreibungen von Alltagserlebnissen, Illustrationen, Comics und Cartoons oder Checklisten und Fragebögen ab. Auch Musik, Serien, Filme, Literatur, Kunst und Kultur spielen rein.

Der Titel „Nicht gesellschaftsfähig“ spielt darauf an, dass Menschen mit psychischen Belastungen noch viel zu oft von ihrer Umgebung als „nicht richtig dazugehörend“ wahrgenommen werden und als Sonderlinge gelten – weil vielen Menschen das soziale Handwerkszeug fehlt, um damit selbstverständlicher umzugehen. Das Buch soll einen Beitrag zu Wissensvermittlung, Erfahrungsaustausch und Achtsamkeit leisten. Erscheinen soll es im Verlag „Glücklicher Montag“ und im September in den Verkauf gehen.

Crowdfunding soll Kosten decken

Um die Kosten dafür decken zu können, läuft noch bis Ende April eine Crowdfunding-Aktion auf der Seite support-schwarwel.com. Rund drei Viertel des Zielbetrags sind eingespielt, jetzt fehlt noch der finale Schub. Sandra Strauß ist optimistisch. „Wir bekommen auf das Projekt unglaublich viel positive Resonanz“, sagt sie.

