Leipzig

„Frieden und Freiheit in Europa haben kein Preisschild“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock jüngst in einer Pressekonferenz zu den Sanktionen gegen Russland. Doch wohin das Auge auch reicht, schon jetzt ist abzusehen, dass diese Maßnahmen und das Kriegsgeschehen in der Ukraine einen Preis haben. Für diesen müssen Bürgerinnen und Bürger tief in die Tasche greifen.

Die Folgen von Russlands Krieg sind auch in Leipzig spürbar. Vor allem die hohen Preise an den Tankstellen sind hier besonders zu spüren. „Im Vergleich mit dem, was die Menschen in der Ukraine gerade durchmachen müssen, ist diese Inflation natürlich ein winziges Problem“, findet Elisabeth Suba. Die 35-Jährige bemerkt die wirtschaftlichen Folgen von Putins Krieg bisher noch nicht in ihrem alltäglichen Leben. Doch das könne sich schnell ändern. „Man weiß nicht, wie weit die Preise noch in die Höhe getrieben werden. Es ist auf jeden Fall eine finanzielle Herausforderung – für manche mehr, für andere weniger.“

Existenzproblem für Harz IV-Empfänger

Vor allem für Geringverdiener und diejenigen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, stellt die Preisspirale ein ernstes Problem dar. „Jeder Kauf muss gut durchdacht sein. Man überlegt sich zweimal, welche Lebensmittel man wirklich braucht“, berichtet eine Frau, die gerade vom Einkaufen aus einem Supermarkt beim Bayerischen Bahnhof kommt. Sie bezieht Harz IV. Der wöchentliche Einkauf sei mittlerweile zu einer existenziellen Schwierigkeit geworden. Eine Tatsache, die ihr unangenehm ist. Deswegen möchte sie auch ihren Namen nicht verraten.

Dafür zeigt sie aber den Inhalt ihrer Einkaufstüte: Eier, ein paar Becher Joghurt, zwei Packungen Nudeln, Tomatensoße, ein Sack Kartoffeln, ein bisschen Obst und Gemüse. Dafür habe sie etwa zwölf Euro ausgegeben. „Vor ein paar Monaten hätte ich dafür mindestens ein paar Cent, vielleicht sogar auch einen ganzen Euro weniger gezahlt.“ Eine kleine Differenz, die in der Summe einen großen Unterschied mache, betont die 41-Jährige.

„Aber was habe ich denn für eine Wahl?“, fragt sie sich. Essen müsse man schließlich und selbst Lebensmitteldiscounter seien von der Inflation betroffen. „Hier und da kann man vielleicht sparen, wenn man Produkte aus einem anderen Laden kauft. Längerfristig läuft es aber darauf hinaus, dass ich auf bestimmte Produkte wie Kaffee verzichten und vielleicht auch wieder bei der Tafel vorbei schauen muss.“

Wenn der Arbeitsweg unbezahlbar wird

Von kleinen Differenzen kann man an der Tankstelle und beim Heizen schon längst nicht mehr sprechen. Der Erdgaspreis ist zuletzt um 60 Prozent gestiegen. Diesel und Benzin kosten mittlerweile deutlich mehr als zwei Euro pro Liter. „Da wird einem wirklich übel, wenn man sich die Preise anschaut.“ Um auf Arbeit zu kommen legt Ralf Mahlow vierzig Kilometer pro Tag zurück. Er muss in die Nähe von Merseburg. Normalerweise wären das 200 Kilometer pro Woche.

„Durch Corona habe ich zum Glück die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Deswegen muss ich zur Zeit nur ein, zwei Mal ins Büro fahren.“ Doch die Homeoffice-Pflicht wird am 20. März aufgehoben. Mahlow muss dann wahrscheinlich wieder öfter fahren. „Wenn die Benzinpreise bis dahin nicht wieder runtergehen, weiß ich nicht, ob ich mir das jeden Tag leisten möchte“, gesteht der 53-Jährige. Die Alternative? Bahnfahren. Doch die brauche länger und sei „auch nicht gerade billig.“

Wie geht es weiter?

„Wie teuer wird es noch?“ Diese Frage beschäftigt Mahlow tagtäglich, erzählt er. Er ist sich sicher: Der Höhepunkt der Inflation steht uns noch bevor. „Ein Anfang wäre ja mal zum Beispiel, die Mehrwertsteuern zu senken. Generell wäre eine Unterstützung des Staats jetzt wirklich angebracht.“

Von Fabienne Küchler