Leipziger digitalisiert Espenhainer Tagebau-Geschichte

Klaus Börner macht vor seinem Laptop einen sehr ruhigen und geduldigen Eindruck. Ruhe und Geduld – zwei Eigenschaften, ohne die der inzwischen 81-Jährige seine sich selbst auferlegte Mammut-Aufgabe hätte nicht bewältigen können: Rund einhunderttausend Fotos mit Motiven aus dem Tagebau und dem Werk Espenhain hat der ehemalige Lokführer und Leiter der Espenhainer Werks- und Anschlussbahn seit dem 11. April 2011 digitalisiert, sortiert und beschriftet. Dabei hatte er ursprünglich doch nur ein paar Fotos gesucht: „Die Eisenbahnfreunde Westsachsen baten mich um einen Vortrag über die Werksbahn. Den wollte ich bebildern und landete auf der Suche nach Fotos im Kuhstall-Verein. Als ich vor den Kisten mit den unsortierten Negativen saß, bin ich hängengeblieben.“ Zum einen, weil er die Motive so spannend fand und zum anderen, weil es ihn drängte, darin Ordnung zu schaffen.

Der Braunkohletagebau hat für viele Jahrzehnte die Region Leipzig gezeichnet – auch die Männer und Frauen, die dort arbeiteten. Quelle: Archiv/Kuhstall-Verein

Erinnerungen werden wach

Jeden Mittwoch fährt der Leipziger seitdem für rund fünf Stunden von Lößnig nach Großpösna, wo er im Soziokulturellen Zentrum Kuhstall schon längst seinen reservierten, ehrenamtlichen Arbeitsplatz hat. Zig Ordner mit Negativstreifen und Kisten voll entwickelter Orwo-Filmrollen hat Börner abgearbeitet. Der erste Scanner musste schon ersetzt werden. „Doch jetzt sehe ich ein Ende, in gut drei Monaten bin ich mit den letzten drei Kisten durch. Dann aber gibt es noch andere Sachen zu tun“, sagt der Senior. Der mehrfache Großvater schmunzelt. Bei seiner Archiv-Arbeit seien viele Erinnerungen wieder hochgekommen. Freunde, Bekannte und sich selbst habe er auf den Fotos entdeckt. „Aber auch die harte Arbeit etwa nach den Entgleisungen im Tagebau bei Schlamm und Regen ist zu sehen. Es gab schwierige Situationen, aber im Grunde genommen war es eine schöne Zeit“, blickt Börner zurück. Und was sagt der gelernte Lok-Schlosser und studierte Maschinen-Techniker zum Kohle-Ausstieg? „Das ist der Lauf der Entwicklung. Umso wichtiger ist es, mit dem Foto-Archiv die Erinnerungen wach zu halten.“

Es klemmt mal wieder Quelle: Archiv/Kuhstall-Verein

Archiv vor Container gerettet

Peter Krümmel kann die Arbeit des ehemaligen Bergmanns nicht hoch genug schätzen. Der Geschäftsführer des Kuhstall-Vereins macht sich mit seinen Mitstreitern seit Jahren um die Sicherung von materiellen Zeitzeugen aus der Braunkohlen-Tagebau-Zeit und die Erforschung der Industriegeschichte verdient. „Als das Werk Espenhain ausgeräumt wurde, haben wir in letzter Sekunde noch so viel wie möglich Material gesichert und vor dem Container gerettet. Dazu gehörte eben auch das interne Foto-Archiv des Werkes“, erklärt der 62-Jährige. Im Museum Borna habe man weitere 60 000 Bilder gefunden, sodass jetzt rund 90 Prozent des Foto-Werkarchivs von 1947 bis nach der Wende digital nutzbar sind. Krümmel: „Die Aufnahmen widerspiegeln das gesamte Arbeitsleben in Werk und Tagebau sowie viele gesellschaftliche Anlässe wie Auszeichnungen, Sportveranstaltungen, Mai-Demos, Parteiversammlungen oder Veranstaltungen zum Tag des Bergmanns. Damit verfügen wir über eine wichtige Quelle zur Rekonstruktion der Sozialgeschichte eines solchen riesigen Kombinates, in dem einst bis zu 8000 Menschen beschäftigt waren.“

Fotos bald im Internet

Eine erste Ausstellung im Museum mit Aufnahmen aus dem Fundus sei voriges Jahr auf große Resonanz gestoßen. Nach dem Abschluss der Digitalisierung sollen noch die Foto-Findbücher abgeschrieben und samt Volltextsuche im Internet veröffentlicht werden. „Das steht dann allen Interessenten weltweit zur Verfügung“, verspricht Krümmel. Auch sonst sei die Archiv-Arbeit mit all den vielen anderen Exponaten und Objekten kein Selbstzweck: „Schon jetzt kommen Forscher, Studenten und pensionierte Bergmänner, um sich hier zu informieren. Das Archiv lebt. Sogar Filmleute waren hier schon. Die originale Bergmann-Jacke für den Hauptdarsteller im Film „Gundermann“ zum Beispiel stammt aus unserem Archiv und ist jetzt als Dauerleihgabe im Filmmuseum Potsdam zu sehen.“

