Leipzig

Leipzig steigt in den Bürgerhaushalt ein. Der Stadtrat bestätigte am Donnerstag einstimmig das Konzept, damit die Leipzigerinnen und Leipziger künftig selbst Vorschläge in die Etatdebatte einbringen können, wofür die Kommune ihr Geld ausgibt. Möglich wird das für gesamtstädtische Projekte ab circa 20.000 Euro, die dem Gemeinwohl der Stadtgesellschaft dienen. Zunächst war von einer Summe ab 70.000 Euro die Rede. Die Verwaltung richtet nun eine Beteiligungsplattform ein, will auch bei einer Bürgerkonferenz über die Ideen reden und eine Rangliste erstellen.

CDU und Linke setzten durch, dass mindestens zehn Vorschläge in die Etatdebatte für den Haushalt 2023/24 integriert werden. „Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Bürgerbeteiligung an unserem städtischen Haushalt zu reformieren“, betonte Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU). „Wir können froh sein, wenn wir drei Vorschläge umsetzen“, sagte er, „und müssen aufpassen, dass wir den Etat nicht überziehen.“ Den Willen des Rates wolle er sich aber nicht entziehen. „Die Bürger müssen sehen, dass sie etwas bewirken können“, sagte Claus-Uwe Rothkegel (CDU). Ohne Werbung komme das Projekt aber nicht zum Laufen, so Steffen Wehmann (Die Linke): „Die Menschen werden uns nicht gleich die Internetseiten stürmen.“ Martin Biederstedt (Grüne): „Es ist ein experimenteller Weg.“ Der Bürgerhaushalt müsse weiterentwickelt werden und darf „keinen Schiffbruch erleiden.“

Baumschutzsatzung wird verändert

Leipzig will seine Baumschutzsatzung ändern und an die gestiegenen Preise anpassen. So sollen Ersatzpflanzungen schneller gehen und die Kosten gedeckt werden. Die Verwaltungsspitze soll dafür eine veränderte Satzung vorlegen. „Wenn ein Privater einen Baum fällt, der laut Baumschutzsatzung geschützt ist, kann er entweder der Stadt Geld geben, von dem die Stadt dann Bäume pflanzt, oder er kann selbst pflanzen“, so Volker Külow (Linke), der eine Rede seines erkrankten Fraktionskollegen Michael Neuhaus vortrug. Während das Fällen oft schnell geht, dauere das Pflanzen „oft eine Ewigkeit“. Das müsse sich ändern. Werden künftig städtische Bäume für die Umsetzung von Bauprojekten gefällt, sollen die Investoren dafür auch den angemessenen Preis zahlen. Nämlich mindestens so viel, wie die Pflanzung eines neuen Baumes an anderer Stelle kostet. Eine Fällung kostet derzeit etwa 1900 Euro, bei Pflanzungen hingegen werden 2300 Euro veranschlagt.

Leipzig erstellt ein Grünflächenkataster

Leipzig wird ein digitales Grünflächenkataster sowie dazugehöriges Pflegekataster erstellen. Hierbei sollen alle Flächen städtischen Grüns einbezogen werden. Ziel ist es, langfristig mehr Übersicht über die in der Stadt vorhandenen Grünflächen sowie mehr Transparenz bei den Zuständigkeiten für die Pflege dieser Flächen zu haben. Andreas Geisler (SPD) schlug vor, auch „grüne Wände“ sowie Gründächer einzubeziehen. Das werde geprüft, so Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke).

Neue Grundschule Möckern wird geplant

Am Standort Hans-Beimler-Straße in Möckern entsteht eine neue Grundschule für vier Parallelklassen pro Jahrgangsstufe samt Dreifeld-Sporthalle (Kosten: 31,3 Millionen Euro). Entsprechende Planungen können nun beginnen. Der Schulneubau ist Bestandteil einer größeren städtebaulichen Neuordnung. Errichtet werden an der Fritz-Simonis-Straße ca. 160 Wohnungen und eine Kindertagesstätte durch die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB). 56 Parkplätze sollen insgesamt entstehen, hieß es. So soll der Wegfall des Garagenhofes ausgeglichen werden.

Baubeschluss für Parkbogen Ost

Das Projekt „Parkbogen Ost – Aktivband Sellerhäuser Bogen“ kann realisiert werden. Der Stadtrat gab dafür 11,26 Millionen Euro frei, wobei der städtische Anteil bei 4,93 Millionen Euro liegt. Das Rückgrat des künftigen Parks bildet die Höhenebene des ehemaligen Bahndammes. Er wird zum Hauptweg für Fußgänger und Radfahrer. Zahlreiche Angebote für Spiel, Sport und Naturbeobachtung sowie Treffpunkte sind geplant. Die ersten vorbereitenden Arbeiten, etwa für die Sanierung der Steinbogenbrücke, haben begonnen. So richtig los soll es dann im August gehen.

Grüne ziehen Motodrom-Antrag zurück

Die Grünen haben am Donnerstag ihren Antrag, den MC Post Leipzig mit seinem Motodrom aus dem Auwald am Cottaweg zu verbannen und eine Alternative zu suchen, zurückgezogen. Den eine Mehrheit dafür deutete sich nicht an (die LVZ berichtete). Die Stadträte Jens Lehmann (CDU), Christopher Zenker (SPD), Sven Morlok (FDP) sowie Adam Bednarsky (Die Linke) wollten, dass der Verein einen eigenen Pachtvertrag erhält und damit berechtigt sei, Fördermittel zu beantragen. Somit könnte das Gelände erneuert, beispielsweise die alten Flutlichtmasten renoviert werden. „Die Umweltverbände sind zu Recht stinksauer“, so Jürgen Kasek (Grüne). Weil es den Antrag nicht mehr gab, konnten die Wünsche der vier Stadträte, dem Verein einen Pachtvertrag zu geben, nicht beschlossen werden.

Von Mathias Orbeck