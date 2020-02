Leipzig

Auch in diesem Frühjahr plant die Stadt neue Trinkbrunnen für Leipzig. Zwei zusätzliche Wasserspender sollen im Stadtgebiet aufgestellt werden, wie die Wasserwerke am Montag mitteilten. Demnach stehen sechs mögliche Standorte zur Abstimmung. Noch bis zum 22. März könne darüber abgestimmt werden, hieß es.

Die Vorschläge seien von Nutzern eingereicht worden. Zur Wahl steht der Lene-Voigt-Park in Reudnitz, das Rabet in Neustadt-Neuschönefeld, der Arthur-Bretschneider-Park in Eutritzsch, der Bayrische Platz, der Martin-Luther-Ring nahe dem Rathaus und der Vorplatz des LVZ-Gebäudes im Peterssteinweg.

Abstimmung läuft bis März

Seit 2017 gibt es die kostenlosen Brunnen in der Stadt. Sie sind direkt an das Trinkwassernetz angebunden und stehen den Leipzigern zwischen April und Oktober zur Verfügung. In den Wintermonaten werden sie abgestellt, damit sie nicht einfrieren.

Bisher sind vier der Spender in der Innenstadt installiert worden. Zwei weitere stehen in Kleinzschocher und am Kulkwitzer See. Die Idee geht auf einen Vorschlag des Jugendparlaments zurück.

Hier geht es zum Voting.

