„Tinder für Bücher“: Leipziger Start-up entwickelt Lese-App

Leipzig

Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt – trotzdem, oder gerade deswegen, bringt ein Leipziger Start-up jetzt eine App auf den Markt: Sie heißt „ Lesio“ und hilft garantiert virenfrei beim Entdecken neuer Bücher. Als „Tinder für Bücher“ war die Anwendung schon vor zwei Jahren im Gespräch, doch damals hatte sie noch viel Entwicklungsbedarf.

Dieses Jahr sollte nun die große Premiere auf der Leipziger Buchmesse sein. Die App wurde inzwischen stark verbessert und mit vielen neuen Möglichkeiten versehen. „Nun wird Lesio sofort veröffentlicht“, sagt Michael Damm von der Firma Neo Campus. Es bleibt bei dem Ansatz, mit dem die Gründer in der Buchstadt Leipzig vor zwei Jahren gestartet sind: „Wir wollen Menschen für das Buch begeistern – über den Kanal, der zum bedeutendsten Fenster zur Welt geworden ist: das Smartphone.”

Die Bücherauswahl kann anhand des Covers getroffen werden. Quelle: PR

Mehr als 47 000 Titel hat „ Lesio“ im Sortiment. Man kann die Bücher auf dem Smartphone probelesen, mit einem Herz bewerten, auf die Wunschliste setzen oder auch gleich kaufen. Der Versand ist kostenfrei. Bei Nichtgefallen der Leseprobe reicht es, sein Handy zu schütteln – dann erscheint sofort die nächste Leseprobe. Die Nutzer können sich somit spielerisch durch Tausende von Buchcovern bewegen und ihre Auswahl inhaltlich treffen – beispielsweise sich Biografien, Krimis oder Reiselektüre vorschlagen lassen. Sie können aber auch über das Buchcover oder über einen einzigen markanten Satz aus dem Text ins Lesen einsteigen.

Abwehr aus der Buchbranche

Nach verschiedenen Kriterien kann die Suche eingegrenzt werden. Quelle: PR

„Vertreter aus der Buchbranche wollten uns früh klarmachen, dass unsere App nicht funktionieren würde. Die Menschen gingen nicht nach dem Inhalt. Nicht umsonst würden Verlage so viel Geld in die Gestaltung der Buchcover investieren“, berichtet App-Entwickler Ken Kosmowski. Doch die Jungunternehmer glauben, dass Leser eher die Geschichte kaufen als das Cover. „Falls wir doch falsch liegen: Wir haben einen komfortablen Weg gefunden, Bücher über deren Cover zu entdecken und von dort bequem in die Leseprobe zu springen”, beschreibt Kosmowski eine neue Funktion.

Von Kerstin Decker