Leipziger entwickeln digitalen „Kumpel“ für künftige Pflegekräfte

Mitten in Leipzig entwickeln junge Leute Ideen zur Zukunft der Pflege in Deutschland. Raum, um nachhaltige Lösungen zu finden, bietet ihnen der „Impact Hub“ am Rossplatz. Ein Ort für kreativen Austausch. Eines der Workshop-Themen an den freien Wochenenden des engagierten Teams: Wie könnten Pflegekräfte besser auf ihren Einsatz vorbereitet werden? Hilfreich, anschaulich – und digital sollten die Informationen sein.

Kreative Lösung gegen Corona-Pandemie

Angefangen hat das Projekt – wie könnte es in diesen Zeiten anders sein – mit der Corona-Krise. Vom 20. bis 22. März startete der bundesweite „Hackathon #WirvsVirus“. Das ist eine Veranstaltung von Bundesregierung und sozialen Initiativen, die dazu aufriefen, sich gemeinsam zu engagieren. Innerhalb von 48 Stunden mussten kreative Lösungen zur Bewältigung der Covid-19 Pandemie gefunden werden. Schnelles Handeln war nötig. Die mögliche hohe Ansteckungsrate sollte verlangsamt werden. Über 2000 Lösungen wurden vorgeschlagen. „Ich habe ein Projekt eingereicht, dass die Idee hatte, freiwillige Helfer im Gesundheitswesen bereits zuhause auf ihren Einsatz vorzubereiten“, erzählt Henrike Beverungen.

Förderung durch Bundesforschungsministerium

„Grundlegende Pflegetätigkeiten und Hygienemaßnahmen sollten per e-Learning Plattform vermittelt werden“, so die Assistenzärztin in der Urologie des Leipziger St. Georg Klinikums. „Gefunden werden musste ein interdisziplinäres Team, das sich für dieses Thema interessiert. Ärzte, Pflegekräfte, Betriebswirte, Studenten, Ingenieure und Marketing-Experten beteiligten sich. Innerhalb von 48 Stunden entstand ein großartiges Gemeinschaftsgefühl“, schildert die 28-Jährige das Miteinander. Große Freude gab es, als das Projekt als eines von 34 für eine Weiterförderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgewählt wurde.

Glücklicherweise entwickelte sich die Corona-Krise bundesweit nicht so schlimm wie befürchtet – weiterhin akut sei jedoch der Pflegekräftemangel. „Wir denken, dass Gesundheits- und Krankenpflege zu den schönsten Berufen gehören. So nah am Menschen wie in der Pflege ist man sonst nirgendwo“, sagt Timm Radermacher. Als ausgebildete Pfleger und Berater im Gesundheitswesen kenne er die aktuelle Situation. „Zeitdruck und Personalmangel tragen jedoch dazu bei, dass künftige Mitarbeiter oft wenig vorbereitet an ihrem neuen Arbeitsort starten und der Einarbeitungsprozess hinter dem Klinikalltag zurücktritt. Wir möchten für einen gelungenen Anfang sorgen.

Digitaler Helfer für Berufsanfänger

Mit einem Freund, einem Buddy – einem erfahrenen Kumpel an der Seite, der Unerfahrene an die Hand nimmt.“ ClinicBuddy möchte die Einarbeitung im Gesundheitswesen digital unterstützen. Neue Mitarbeiter können bereits vor Berufsstart Informationen über die Klinik einholen und Kurse belegen. Auch ein Feedbackmodul soll es geben. „Schaut euch das mal an, raten wir Interessenten. Unser Kursangebot reicht von pflegerischer Diagnostik und Geräteeinweisungen bis hin zu Intubation“, so Henrike Beverungen. Selbstverständlich sei der ClinicBuddy lernfähig: „Während der Workshops im ,Impact Hub’ wollen wir wissen: Was halten die Nutzer von dem digitalen Helfer? Was sollte verbessert werden? Wo finde ich was? Lutz Kindermann, Pflegezentrumsleiter am Klinikum St. Georg, und Josefine Menzel, Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Urologie, stellten sich daher jetzt den Fragen des Teams rund um die Produktidee von ClinicBuddy.

Von Ingrid Hildebrandt