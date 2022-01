Leipzig

20 Prozent Umsatzplus im Jahr 2020, 14 weitere im Jahr 2021: Die Pandemie lässt den Markt für Gesellschaftsspiele boomen. Wann also, wenn nicht jetzt, wäre die perfekte Gelegenheit, um ein eigenes Projekt zu starten? Ein Leipziger will sie ergreifen – und das mit dem laut eigener Aussage „niedlichsten Brettspiel der Welt“.

„Chibi Army of Doom“ heißt das Projekt, an dem Tom-Kevin Zürner schon seit gut sieben Jahren arbeitet. „Das fing als spontane Idee an“, holt der 32-Jährige aus: Aus Styroporresten für ein Cosplay-Requisit bastelte er zunächst Aufsteller für Figuren, über die Jahre hinweg entstanden dann Karten & Co., die Regeln wurden nach Spielrunden im Freundeskreis sukzessive erweitert und verfeinert. „Es ist ein Mix aus allen Spielen geworden, die ich selber toll finde.“

Karten- trifft auf Tabletop-Rollenspiel

Und wie sieht dieser Mix nun aus? Mit Klassikern wie Monopoly lässt sich „Chibi Army of Doom“ jedenfalls nicht vergleichen, stattdessen trifft hier Karten- auf Tabletop-Rollenspiel: Aus zehn Fantasy-Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten – Magier, Krieger, Beschwörer und so weiter – wird eine erwählt und gegen die anderen ins Feld geschickt. Die Arena kann in beliebiger Größe abgesteckt werden, ein Kernelement ist die Bewegung darin, um den Kontrahenten nahe genug für einen Angriff zu kommen. Wer überlebt, gewinnt. Die Regeln seien im Kern einfach, doch durch die verschiedenen Fähigkeiten der Figuren entfalte sich, wenn man klug spiele, eine hohe Komplexität, verspricht Zürner.

„Chibi Army of Doom“ ist allerdings kein Spiel, das die breite Masse erreichen dürfte. Es soll stattdessen eine recht enge Zielgruppe ansprechen. Nicht nur wegen des hierzulande ungewöhnlichen Tabletop-Ansatzes, der eher in den USA populär ist, sondern auch aufgrund des Figuren-Designs der „Chibis“. Die sind ganz im Stile japanischen Zeichentricks gehalten und fast schon überzuckert süß: große Augen, riesige Köpfe, kleine Körper und bunte, ausladende Kostüme – das ist Anime durch und durch.

Tom-Kevin Zürner hat das Brettspiel „Chibi Army of Doom“ und will nun via Crowdfunding eine physische Version herstellen. Quelle: André Kempner

Kampagne läuft noch bis zum 19. Februar

Zürner ist gut in der hiesigen Anime-Szene verknüpft, dort stößt sein Spiel auf Begeisterung. „Außerdem ist Anime mittlerweile ja eine Weltkultur“, sagt der Erfinder – und trug dem Rechnung, indem er die Figuren von zehn Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt designen ließ; unter anderem aus England, China, Polen, der Ukraine und den USA. „Chibi Army of Doom“ ist also schon jetzt ein Werk mit internationaler Beteiligung.

Aus dem einstigen Hobbyprojekt soll nun im Idealfall ein physisch erwerbbares Spiel werden. Dafür aber brauche es Startkapital, um eine gewisse Stückzahl herstellen und diese zu einem annehmbaren Preis verkaufen zu können, erläutert der Leipziger. Die Lösung: Crowdfunding. Die kürzlich gestartete Kampagne auf Kickstarter läuft noch bis zum 19. Februar. Bis dahin müssen 7500 Euro zusammengekommen sein. Erst dann kann der Traum, das eigene Spiel in alle Welt verkaufen zu können, für Zürner Wirklichkeit werden.

Von Christian Neffe