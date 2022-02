Leipzig

Milde Temperaturen, viel Regen und weit und breit kein Schnee. Das Wetter erinnert zur Zeit viel mehr an einen typischen Tag im April als an winterliches Februarwetter. Noch vor einem Jahr sah das ganz anders aus: Am 8. Februar 2021 verschwand die Messestadt in tiefem Schnee.

Ansturm auf Winterartikel

„So viel Schnee wie letztes Jahr habe ich in Leipzig noch nicht gesehen.“ Manuel Hotz, Leiter der Decathlonfiliale beim Petersbogen, freute sich über das Schneegestöber. „Es war aber auch fast ein bisschen viel.“ Straßen wurden plötzlich zu Langlaufloipen und Seen verwandelten sich über Nacht in Eislaufbahnen. Winterartikel wurden zur Mangelware im Geschäft, erinnert sich der 25-Jährige. „Trotz Lockdown hatten manche Läden mit dem Click-and-Collect-Konzept geöffnet. Langläufer, Schlitten, Handschuhe und Mützen, Winterjacken, Winterhosen – diese Artikel waren sehr schnell ausverkauft.“

Schlitten waren im vergangenen Winter ein rares Gut, erzählt Manuel Hotz (25). Decathlon Quelle: Andre Kempner

Eingeschneite Autos und kaputte Schneeschaufeln

Victoria Lämmerhert hatte ihre Schlittschuhe zum Glück schon parat. „Wir waren oft am Völki spazieren und eislaufen.“ Der Wintereinbruch habe entschleunigt, erzählt die 24-Jährige. Dennoch sei es auch sehr chaotisch gewesen. „Ich war an dem Tag bei meinem Freund und musste nach Hause fahren. Doch das Auto war komplett eingeschneit. Ich habe dann versucht, es mit einer Plastikkehrschaufel freizumachen. Die ist natürlich nach wenigen Minuten kaputt gegangen.“ Eine Stunde habe die Apothekerin gebraucht, bis ihr Auto wieder frei war.

Victoria Lämmerhert (24) brauchte eine Stunde, um ihr Auto vom Schnee zu befreien. Quelle: Andre Kempner

Vom Schnee überrumpelt

Mit dem Schnee kam auch eine eisige Kälte. Die Temperaturen in jener Februarwoche fielen teils auf -16 Grad. Viel zu kalt, findet Elena Giannoni. Sie verbrachte den „Flockdown“ lieber daheim in der beheizten Wohnung. In ihrer Heimat Italien wohnte die 27-Jährige am Meer. „Da gibt es selten Schnee. Solche Mengen habe ich nicht erwartet.“ Das Wetter legte sämtliche öffentliche Verkehrsmöglichkeiten lahm, erinnert sich die Deutschlehrerin. „Man steckte zuhause fest.“

Elena Giannoni (27) vermied die eisige Kälte und blieb lieber daheim. Quelle: Andre Kempner

Schneeverwehungen legen öffentlichen Verkehr auf Eis

Jörg Sureck, Chef der Leitstelle der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), erinnert sich noch genau: „Am Sonntagmorgen kam der erste Schneefall. Ich hatte nach dem Aufstehen bereits einen verpassten Anruf. Als ich aus dem Fenster blickte, wurde mir auch klar, warum.“ Die LVB sind auf die kalten Wintermonate gut vorbereitet. Schon im November beginnt dort die Wintersaison – mit Bereitschaftsplänen und verschiedenen Winterstufen, erklärt der 51-Jährige. „Solang die Bahnen in Betrieb sind und die Strecken befahren, können die Gleise normalerweise nicht zugeschneit werden.“

Doch am Tag darauf, am 8. Februar, gesellte sich zum üppigen Schneefall noch ein ein eisiger Wind, der den Schnee verwehte. Die Schienen wurden geräumt und sofort wieder zugeschneit. „Die Straßen waren glatt, die Gleise zugeschneit. Wir mussten den Betrieb einstellen und die Fahrzeuge zurückholen, die draußen noch unterwegs waren.“

Jörg Sureck (51) berichtet von einer harten Woche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe. Quelle: Andre Kempner

Zusammenhalt und Teamarbeit

Das klappte jedoch nicht überall. „Eine Kollegin kämpfte sich mit der Straßenbahn bis nach Schkeuditz“, erinnert sich Sureck. „Durch den Schneefall hing sie dort jedoch fest.“ Eine Woche hat es gedauert, bis die Strecke geräumt und die Bahn befreit wurde. „Dabei hatten wir tatkräftige Unterstützung der Sportler vom Handballverein SC DHfK Leipzig. Durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung und den Bürgerinnen und Bürgern, die sich sehr verständnisvoll zeigten und vielerorts mit anpackten, konnten wir jedoch auch diese Krise bewältigen.“

Schwerste, körperliche Arbeit

Nicht nur den Straßenbahnen bereitete das Schneegestöber große Probleme. Auch Autos und Fußgänger hatten mit den verschneiten Straßen zu kämpfen. Seitdem Andreas Scheffler bei der Leipziger Stadtreinigung angestellt ist, hat er noch nie so viel Schnee erlebt. „Es war wirklich schwere, körperliche Arbeit. Morgens haben wir schon vor 5 Uhr damit angefangen, Kreuzungsbereiche zu räumen, Fußwege zu bestreuen und Gossen frei zu machen, damit das Wasser ablaufen kann.“

Andreas Scheffler von der Stadtreinigung Leipzig war beim Wintereinbruch im Einsatz. Quelle: Andre Kempner

Wenige Tage später kletterten die Temperaturen wieder über Null. Der Schnee schmolz dahin und damit auch der Winterzauber. An das Schneegestöber erinnerte nur noch das Streugut auf den Gehwegen. „Das musste natürlich auch beseitigt werden. Das war fast am meisten Arbeit“, lacht Scheffler.

Von Fabienne Küchler