Leipzig

Die Sonne bescheint am Donnerstagmittag endlich wieder die Stadt, der Thomaskirchhof aber liegt im Schatten. Symbolisch für den Grund der Ansammlung von Menschen: Leipzig trauert um Georg Christoph Biller, den am 27. Januar verstorbenen Alt-Thomaskantor.

Thomaskantor Georg Christoph Biller. Quelle: Gert Mothes

Mindestens 300 sind es, die sich stehend über den Hof verteilen, auf den Stühlen der umliegenden Cafés Platz genommen oder eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht haben. Weil die Thomaskirche nur für wenige zugänglich ist, wird der Abschieds-Gottesdienst nach draußen per Lautsprecher übertragen, zu Füßen des bronzenen Bach. Die Mienen sind ernst bis betreten.

Dankbare Bestätigung

Als Pfarrerin Britta Taddiken davon spricht, dass „wir hier in der Thomaskirche großartige Momente mit Georg Christoph Biller erlebt haben“, nicken einige in dankbarer Bestätigung. Bei „Befiehl Du Deine Wege“ singen manche mit. Wer eins der verteilten Blätter ergattert hat, liest ab. Beim Gebet falten sich auch hier draußen so manche Hände.

So gut wie keine Bewegung auf dem sonst belebten Platz. Die Ergriffenheit, die Feierlichkeit von drinnen überträgt sich auf das Draußen – durch die Musik und die Abschiedsworte, die unter anderem OBM Burkhard Jung (SPD) über den Verstorbenen spricht. Fast alle sind gegangen, als auf der Westseite der Kirche der Sarg zum Bestattungswagen getragen wird. Das Fahrzeug steuert den Südfriedhof an. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Sonne längst wieder gegen die Wolken verloren hat.

Von Mark Daniel