Leipziger erstrampeln 5000 Euro für die gute Sache

Leipzig/Markkleeberg

Mit Kaffee und Kuchen im Gepäck radelte der Seehausener Alfred Wiesner mit Gleichgesinnten vor Kurzem zum Kinderhospiz Bärenherz nach Markkleeberg und ins Klinikum St. Georg, um medizinischem Personal und Pflegekräften für ihr großes Engagement in der Corona-Zeit zu danken. „Gemeinsam Radeln und dabei Gutes tun – das haben wir weiter im Blick, das setzen wir jetzt fort“, erzählt der Rentner. Während einer Veranstaltung, bei der Ralf Rangnick über seine Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sprach, kam ihm die Idee für eine größer angelegte Dankeschön- und Unterstützungs-Aktion. Heute beginnt sie.

Alfred Wiesner warb im Freundes- und Bekanntenkreis um Mitmacher – am Ende überzeugte er sieben Firmen. Unter anderem leisten Sparkasse Leipzig, Orthopädie Neubert in Bad Düben, Habicom Immobilien und HSB Leipzig Spenden für gefahrene Rad-Kilometer. Sieben Touren mit jeweils 100 Kilometern stehen auf dem Programm. Die erste startet am Sonnabend, 29. August, und führt rings um die Seen Leipzigs. „Am Ende stehen 700 Kilometer und damit 5000 Euro zu Buche, die wir der Rangnick-Stiftung, dem Kinderhospiz Bärenherz und der Deutschen Kinderherzstiftung übergeben“, sagt Alfred Wiesner. Der einstige Vertriebsdirektor der Sparkasse Leipzig hält sich übrigens nach einer Herzoperation durchs Radeln fit...

Von Traudel Thalheim