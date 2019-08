Leipzig

Eigentlich war’s ja ganz nett auf La Palma. Idyllischer Strand, schönes Hotel, Zeit zum Faulenzen. Dennoch merkten Nadine Merten und Jan Bruchwitz, dass ereignisarmer Pauschal-Urlaub zumindest zwei Wochen lang nichts für sie ist. Auf der Suche nach spannenden Alternativen fürs Jahr 2019 wurde Bruchwitz im Netz fündig: Die „European 5000 Rallye“ versprach Abenteuer und das Kennenlernen vieler Länder – und alles für einen Wohltätigkeitszweck. Die beiden Leipziger waren sich schnell einig: machen wir! Vom 6. bis 19. September gehen sie in einem dafür gekauften und gestylten Auto auf Charity Tour und bis dahin noch auf Spendersuche.

GPS, Navi und Autobahn verboten

Der Superlative Adventure Club stellt allen 150 Teams Bedingungen und Aufgaben, die ihren Reiz haben: Der Rallye-Schlitten muss mindestens 20 Jahre alt sein, die Nutzung von GPS, Navigationsgerät und Autobahn ist verboten. Neben einer Startgebühr von 890 Euro gilt es, zusätzlich mindestens 500 Euro Spenden für ein nachhaltiges Projekt der eigenen Wahl einzufahren.

Temperaturen zwischen -5 und +35 Grad

Der Trip führt in zwölf Tagen 5000 Kilometer weit durch zehn Länder. „Das ist genau unser Ding“, sagt Jan Bruchwitz vorfreudig, „wir haben dem Anmeldestart im vergangenen November entgegen gefiebert und waren ruckzuck als drittes Team registriert.“ Beginnen werden sie in München, enden in Amsterdam; auf der Route liegen neben Deutschland noch Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Monaco, Andorra, Spanien, Belgien und die Niederlande. Die Rallye-Teilnehmer passieren Alpen, Pyrenäen, die Côte d’Azur, Provence und die spanische Wüste, das Mittelmeer und die Atlantikküste – eine Erlebniswelt mit einer Temperatur-Spannweite von minus 5 bis plus 35 Grad.

Sympathie für Füchse

Für die Fahrt ausgesucht haben sich die Zwei einen 20 Jahre alten Toyota RAV4 zum Preis von 3700 Euro, der allerdings zur Tourtauglichkeit weitere Reparaturen benötigte. Als „FoxPower Racing Team“ starten die 29-jährige Steuerfachangestellte und der sechs Jahre ältere Banker. „Der Name spielt auf unsere Sympathie für Füchse an“, erklärt Merten. Die sehen sie vor allem bei ihren regelmäßigen Besuchen im Leipziger Wildpark mit ihren Kindern, und daher soll die Hälfte der Spenden dem Areal im südlichen Auenwald zu Gute kommen; die andere geht aufs Konto der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. „Wir kennen die Krankheit aus unserem familiären Umfeld“, so Bruchwitz.

Schnitzeljagd für Erwachsene

Im Prinzip ist das Unternehmen so etwas wie Schnitzeljagd für motorisierte Erwachsene. Während der Rallye haben die Teams Aufgaben zu erfüllen – beispielsweise das sammeln bestimmter Steine, Tannzapfen aus Österreich oder Fotos mit den eigenen Füßen im Alpenschnee. Wer nicht alle Jobs erfüllt, bekommt keine Punkte. „Bierernst muss man das nicht nehmen“, sagt Merten, „es geht in erster Linie um das Erreichen des Ziels.“ Um das zu schaffen, rechnen sie mit zwölf Stunden Fahrt pro Tag.

Tagebuch auf Instagram

Um die insgesamt drei Kinder zwischen vier und elf Jahren, die die beiden aus jeweils früheren Beziehungen haben, kümmern sich während der Reisezeit die Ex-Partner. Die Elternteile werden nach der Rückkehr eine Menge Geschichten zu erzählen haben. Online machen sie das bereits während der Rallye in einem Tagebuch auf Instagram. Längst ist das Auto mit Aufklebern dekoriert, seine Besitzer sind startklar. „Wir können es kaum erwarten“, freut sich Bruchwitz. Keine Frage: Der Weg ist hier nicht nur das Ziel, sondern auch der Sinn.

Wer für das FoxPower Racing Team spenden möchte, kann das auf www.betterplace.org/f32691 tun.

Von Mark Daniel