Extra Werbung in Sachsen: Leipziger fahren zum Feiertags-Shopping nach Sachsen-Anhalt

Leuna

Auf der Suche nach der nächsten Parklücke muss es schnell gehen. Wer am Mittwoch bei Nova Eventis einen guten Parkplatz erwischen wollte, der brauchte etwas Fingerspitzengefühl. Zu langen Staus und Verkehrsbehinderungen, wie sie in vergangenen Jahren öfter üblich waren, kam es am diesjährigen Buß- und Bettag jedoch nicht.

Leipziger beginnen Weihnachtssaison

Sie ist bereits für die Kinder und Enkelkinder fündig geworden: Silke Koslowski aus Leipzig Quelle: Christian Modla

Für viele Leipziger läutet der extra Feiertag die Weihnachtssaison ein. Silke Koslowski hat schon einen Stoß Einkaufstüten um die Arme hängen. „Seit 10 Uhr bin ich unterwegs. Für die Kinder und Enkelkinder habe ich bereits etwas gefunden. Jetzt geht es noch weiter“, sagt die 54-Jährige und verabschiedet sich zurück ins Getümmel.

Jasmin Weber aus dem Leipziger Umland hat gleich die ganze Familie im Schlepptau. Zu acht und mit drei Autos ging es auf Geschenkejagd. „Fündig geworden bin ich für meine Mutter und meinen kleinen Bruder“, sagt die 19-Jährige. Jetzt wird alles noch im Kofferraum verstaut und dann geht es nach Hause.

Jasmin Webers Einkauf ist vorbei. Jetzt kommt alles in den Kofferraum. Quelle: Christian Modla

Am Buß- und Bettag 25 Prozent mehr Besucher

Viele Leipziger nutzen den Tag, um im benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt auf Shoppingtour zu gehen. Für das Einkaufszentrum ist der 20. November jedes Jahr Großkampftag. „Schon Wochen vorher schalten wir extra Werbung in Sachsen. Am Tag selbst fährt der Kundendienst Doppelschichten“, erklärt Marketing-Managerin Diana Bohne. Diese Bemühungen lohnen sich. So zählt das Einkaufszentrum jedes Jahr am Buß- und Bettag circa 20 bis 25 Prozent mehr Besucher als sonst.

Und was sagen eigentlich die Händler auf der anderen Seite der Landesgrenze? Hier nimmt man den Ruhetag gelassen hin. Inwieweit er sich auf die Geschäftszahlen auswirkt, darüber erhebe man keine Zahlen, sagt Gunter Engelmann-Merkel vom Handelsverband Sachsen in Leipzig. „Es gibt keine Tendenz, dass dieser Tag für den Einzelhandel in Leipzig problematisch ist. Es gleicht sich letztlich mit dem Dreikönigstag (6. Januar) wieder aus, wenn die Sachsen-Anhaltiner zu uns zum Shoppen kommen.“

