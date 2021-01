Das Bündnis „Leipzig fürs Klima“ hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Montag in einem offenen Brief dringend dazu aufgefordert, den „Klimaschutz endlich zur Chefsache“ zu machen. Aus Sicht von mehr als 20 Gruppen und Verbänden agiert die Stadt weder im richtigen Tempo noch transparent.