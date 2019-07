Leipzig

Eigentlich dürfte es das gar nicht geben: In Reudnitz-Thonberg protestieren Mieter, weil sie mit der Müllentsorgung unzufrieden sind. Sie fordern, dass die Stadtreinigung kleinere Müllfahrzeuge anschafft und temporäre Halteverbotsschilder für die Zufahrten zu Containerplätzen aufgestellt werden, damit die Müllabfuhr überhaupt dorthin gelangen kann. Im Stadtrat hatte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke) im November erklärt, dass solche Probleme „Einzelfälle“ seien. Diese würden unbürokratisch gelöst, hieß es damals. In Reudnitz-Thonberg ist dies offenbar nicht gelungen.

Sicherheitsprobleme, Gestank und höhere Kosten

In dem Stadtteil hatten Bewohner der Holstein-, Carpzov- und Fritz-Hanschmann-Straße im Oktober 2018 Alarm geschlagen, weil ihre Mülltonnen nicht mehr vom Containerplatz im Innenhof abgeholt werden, sondern stattdessen an Abholtagen vom Hausmeisterdienst an den Fußgängerüberweg in der Holsteinstraße 43–45 gerollt werden müssen, wo sie Autofahrern – manchmal tagelang – den Blick auf die Nutzer des Fußgängerüberweges versperren.

Die Gefahr sei vor allem für die Kinder im Viertel groß, weil sie wegen der abgestellten Behälter viel zu spät von Autofahrern erkannt würden, heißt es seither. Außerdem würden den Mietern jetzt die Kosten für das Verschieben der Container in Rechnung gestellt – nach Aussagen von Betroffenen für einen 1100-Liter-Container 5,42 Euro. Darüber hinaus müssten die benachbarten Gewerbetreibenden mit mehr als 20 meist übelriechenden Großtonnen leben.

VTA hat zunächst signalisiert, dass Lösung möglich sei

Sieben Monate nach diesem öffentlichen Hilferuf hat sich nichts getan. Die Container werden weiter an die Holsteinstraße 43–45 gerollt, obwohl die Anwohner über Wochen intensiv mit dem kommunalen Ordnungsamt und dem Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) verhandelt haben. „Wir haben versucht, die Zufahrt zu unserem Containerplatz an den Abholtagen für parkende Autos zu sperren, also ein temporäres Parkverbot auszuschildern“, berichtet Wolfgang Dietze aus der Carpzovstraße.

Das VTA habe zunächst tatsächlich signalisiert, dass eine Lösung möglich ist. „Damit die Müllfahrzeuge über die Fritz-Hanschmann-Straße und den Nobbeweg zu unseren Müllcontainern gelangen können, mussten aber zwei starre Sperrpfosten, die das VTA in der Zufahrt installiert hatte, knickbar gemacht werden.“ Also zwei Pfosten durch Exemplare ausgetauscht werden, die umgeklappt werden können, wenn ein Müllfahrzeug anrollt. Doch statt beide hat das VTA nur einen Pfosten klappbar gemacht – wodurch eine Durchfahrt für die großen Müllfahrzeuge der Stadtreinigung weiter unmöglich blieb. „Niemand war bereit, dann auch noch den zweiten Pfosten auszutauschen“, schildert Dietze.

Stadt: Keine Rechtsgrundlage für Halteverbote

Im Rathaus heißt es inzwischen, Vor-Ort-Kontrollen hätten ergeben, dass die an die Holsteinstraße gerollten Abfallbehälter in der Regel so abgestellt werden, „dass die Sicht am und auf den Fußgängerüberweg nicht eingeschränkt ist“. Es sei deshalb „praktikabel“, die Müllcontainer weiter dort abzustellen. Auch von der Anordnung zeitlich beschränkter Haltverbote hält die Verwaltung nichts. Dafür gebe es „keine Rechtsgrundlage“, wird verlautbart.

Und die Stellpfosten müssten „weiterhin ortsfest angeordnet bleiben“. Dies sei notwendig, weil es dort in der Vergangenheit durch Fahrzeugbewegungen erhebliche Konflikte mit Radfahrern, Fußgängern und Kindern gegeben habe – insbesondere auf dem angrenzenden Spielplatz auf dem Simonsplatz und im Nobbeweg. Würden abknickbare Sperrpfosten installiert, sei wegen des hohen Parkdrucks zu erwarten, „dass Kinder gefährdet werden“. Deshalb wurde auch der zwischenzeitlich installierte bewegliche Pfosten wieder durch einen festen ersetzt.

Polizeibehörde mahnt eine Lösung an

„Mit der Stadtverwaltung ist keine Lösung möglich“, kommentiert Anwohner Dietze die Entwicklung. „Mit etwas gutem Willen hätte auch noch der zweite Pfosten knickbar gemacht werden können und das Problem wäre aus der Welt. Stattdessen werden jetzt fragwürdige Argumente angeführt, um nicht handeln zu müssen.“ Denn der Nobbeweg sei keine Fahrrad- oder Spielstraße für Kinder und der eigentliche Spielplatz befinde sich 50 Meter vom Containerplatz entfernt. Und dass es in der Holsteinstraße 43–45 keine Konflikte gibt, stimme auch nicht. Anwohner hätten sogar schon das Ordnungsamt gerufen, das wiederum die städtische Polizeibehörde informierte. Diese habe erklärt, dass es sich um eine Gefahrenstelle handele und dass eine Lösung gefunden werden müsse.

Das Problem der zu schmalen Straßen sei nur zu lösen, „indem sich die Stadtreinigung kleinere Fahrzeuge zulegt“, glauben Dietze und viele seiner Nachbarn. „Andere Städte machen das Leipzig vor. In Hamburg werden extra kleine Abfallfahrzeuge angeschafft, um in schmale Straßen zu gelangen.“

„Wir wollen ein bürgerfreundliches Vorgehen“

Notwendig sei außerdem, dass sich die städtischen Verkehrsplaner doch noch zu zeitlich begrenzten Halteverboten durchringen. „Wir hoffen, dass der Oberbürgermeister solche Lösungen möglich macht“, sagt Dietze. „Es gibt fast in jedem Stadtteil Straßenzüge mit ähnlichen Problemen. Wir fordern ein bürgerfreundliches Vorgehen.“

Von Andreas Tappert