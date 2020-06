Leipzig

Lautes Klingeln und Gejubel: Am Mittwoch war Weltfahrradtag, was viele Initiativen erstmals zum Anlass nahmen, um Fahrradwege in Leipzig aufploppen zu lassen. Das quittierten Fahrradfahrer mit Freude und Dank. Am Morgen organisierte der Umwelt-Verein Ökolöwe eine sogenannte Pop-Up-Bikelane am Ranstädter Steinweg, der Hauptverkehrsroute von Lindenau in die Innenstadt Leipzigs.

„Radfahrer brauchen hier einen sicheren Radweg auf der Straße. Der Fußweg gehört den Fußgängern. Unser Radfahrstreifen gibt heute beiden Verkehrsteilnehmer ihren Raum“, sagte Tino Supplies, verkehrspolitischer Sprecher von Ökolöwen. Allein in der Stunde der Aktion zählte der Verein 157 Radfahrer auf dem Ranstädter Steinweg.

Eigentlich hört der Radweg auf der Karl-Heine-Straße auf. Auf die Gefahr dieser Lücke wollte Bund Leipzig aufmerksam machen. Quelle: Dirk Knofe

Weitere Initiativen, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Leipzig, Bund Leipzig, der Bürgerverein Anger-Cottendorf sowie die Petenten Volker Holzendorf (Petition Jahnallee) und Thomas Gentsch (Petition für sicheren Schul- und Radweg in der Rödelstraße) organisierten weitere Fahrradwege für einen Tag. So soll gezeigt werden, dass dies in der Stadt möglich und nötig ist.

So auch auf der Karl-Heine-Straße, Ecke Erich-Zeigner-Straße. Dort hört der Fahrradweg vor einer Kreuzung auf, um einige Meter später wieder zu beginnen. Der Bund Leipzig schloss diesen mit Warnschildern auf, um Radfahrern ein gutes Durchkommen zu ermöglichen. „Gerade während der Coronazeit hätte man Radwege in der Stadt erschließen können“, sagte Petent Volker Holzendorf.

Am späten Nachmittag zogen Gewitterwolken auf. Dennoch ließen sich einige Radfahrer nicht von dem Regen abbringen und nahmen an der Demo teil. Quelle: Dirk Knofe

Am Ende des Tages fand eine Fahrraddemo statt. Eigentlich waren 150 Personen angemeldet, allerdings fuhren wegen des schlechten Wetters ungefähr 20 Radfahrer eine kleine Runde durch Leipzig. „Vielleicht können wir den Termin nachholen“, sagte Versammlungsleiter Alexander Jung.

Von Nicole Grziwa