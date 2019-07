Leipzig

„ Free Carola Rackete“ – unter diesem Motto organisiert das Bündnis „ Leipzig nimmt Platz“ am Dienstagabend eine Mahnwache für die in Italien inhaftierte Kapitänin des Rettungsschiffs Sea-Watch 3. Um 18 Uhr finde die Veranstaltung an der Ecke Salzgässchen im Zentrum statt, teilten die Organisatoren mit.

„Wir wollen damit auch in Leipzig, wie in vielen anderen deutschen Städten auch, ein Zeichen für Solidarität setzen und deutlich machen, dass Asyl ein Menschenrecht ist und Menschen in Seenot unsere Hilfe benötigen“, erklärt Irena Rudolph-Kokot ( SPD) von „ Leipzig nimmt Platz“.

Leipzig als „sicherer Hafen“

Auch Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek und Linken-Stadträtin Juliane Nagel rufen zu der Mahnwache auf. „Fast 600 Menschen verloren in diesem Jahr bei der Flucht nach Europa ihr Leben“, sagte die Politikerin laut einer Mitteilung vom Diensttag. „Ohne couragierte Menschen wie Carola Rackete und ihre Crew wären es noch viel mehr.“

Nagel erinnert unter anderem an den Stadtratsbeschluss vom März 2019. Leipzig habe sich wie etwa 60 weitere deutsche Städte bereit erklärt, jährlich zusätzlich 100 aus Seenot gerettete Geflüchtete aufzunehmen. „Ich wünsche mir, dass sich die Stadt Leipzig aktiv und wahrnehmbar in die politische Debatte um Seenotrettung einmischt“, so Nagel weiter.

Entscheidung über Hausarrest am Dienstag

Tagelang war das Rettungsschiff Sea-Watch 3 mit Dutzenden Geflüchteten an Bord durch das Mittelmeer gefahren, bis Kapitänin Carola Rackete am Wochenende ohne Erlaubnis an der italienischen Insel Lampedua anlegte. Die 31-jährige Deutsche wurde festgenommen.

Die italienische Gesetzgebung sieht für das unerlaubte Einfahren schon in die Gewässer des Landes hohe Geldstrafen vor. Das Schiff wurde beschlagnahmt. Innerhalb kürzester Zeit waren mehr als eine Million Euro Spenden für die Seenotretter von Sea-Watch zusammengekommen.

Am Dienstag muss ein Haftrichter im italienischen Agrigent entscheiden, ob er einen bestehenden Hausarrest für Rackete aufhebt. Die Entscheidung darüber müsse spätestens am Abend getroffen werden.

Von Josephine Heinze