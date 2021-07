Leipziger helfen mit 100 000 Euro und Crowdfunding-Aktion 

Leipzig

Die Leipziger Gruppe hat am Freitag 100 000 Euro für die deutschlandweite Hochwasserhilfe an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gespendet. „Geldspenden helfen den Menschen jetzt am besten, um die dringendsten individuellen Notsituationen zu lindern“, erklärte Michael Theis, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Gruppe.

L-Gruppe verdoppelt Spenden

Damit sich auch die Mitarbeiter des Leipziger Stadtkonzerns, seine Kunden und alle Leipziger Bürger daran beteiligen können, hat die Unternehmensgruppe zusätzlich ein Crowdfunding-Projekt zugunsten des DRK initiiert. Dieses Projekt startet nicht bei Null, sondern direkt mit einem Betrag von 5000 Euro. Zudem gibt es einen Fördertopf von 5000 Euro, aus dem die einzelnen Spenden durch die Leipziger Gruppe noch einmal verdoppelt werden.

Spendenquittung auf Wunsch

Vom Grundsatz, dass nur ausgezahlt wird, wenn eine bestimmte Spendensumme erreicht wird, werde bei diesem Projekt abgewichen, hieß es bei der Vorstellung des Vorhabens auf dem Augustusplatz. Es werde alles an das Spendenkonto des DRK überwiesen. Spendenquittungen könnten auf Wunsch ausgestellt werden. Alle Informationen stehen im Netz unter www.leipziger-crowd.de.

Von Andreas Tappert