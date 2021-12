Leipziger holen Gratis-Weihnachtsbäume mit Lastenrad, Rollator oder Auto ab

Leipzig

Der Märchenwald auf dem Augustusplatz lockte am Dienstagnachmittag viele Leipzigerinnen und Leipziger an – obwohl es keinen Weihnachtsmarkt zu feiern gibt. Wie seit vielen Jahren werden hier die Weihnachtsbäume, die die Innenstadt schmückten, verschenkt. Bereits im Vorfeld wurden mehrere Bäume an die städtische Kinder- und Jugendhilfe für Ihre Projekte weitergegeben.

Nachhaltige Aktion hat Tradition

Viele kennen die Tradition und kommen seit Jahren. Die ersten sind schon vor dem offiziellen Start um 14 Uhr am Märchenwald, suchen sich schnell einen Baum aus. So auch Clemens mit Sohn Emil. Seit etwa fünf Jahren suchen sie sich einen Baum vom Märchenwald aus. „Dadurch, dass sie die ganze Zeit draußen in der Kälte stehen, hält der Baum auch zu Hause noch lange frisch“, erzählt Clemens. Meist sei der Nadelbaum noch bis Mitte Januar in gutem Zustand.

Zur Galerie Die Stadt Leipzig erlaubt es auch in diesem Jahr wieder, dass die Weihnachtsbäume vom Augustusplatz und der Grimmaischen Straße mit nach Hause genommen werden dürfen.

Einen schwierigeren Abstimmungsprozess durchlaufen Martin und Anne mit ihren Kindern Augustin und Friedrich. Zu Beginn ist die Vorstellung eindeutig: der Weihnachtsbaum soll nicht breit, dafür darf er aber etwas länger sein. Ein erstes Exemplar steht in der Vorauswahl. Neugierig schauen sich vor allem ihre beiden Söhne um. Bestimmt eine Viertelstunde dauert die Suche. „Eigentlich hat man eine gute Auswahl. Das eine Jahr waren wir schon etwas nervös, weil wir auf dem Hinweg bereits viele Leute mit einem Baum haben durch die Stadt laufen sehen“, erzählt Anne und lacht.

Ungewöhnliche Transportmittel

Das Publikum ist sehr gemischt, ob jung oder alt, viele sind mit ihren Kindern vor Ort. Eine ältere Dame, die mit ihrem Rollator unterwegs ist, sucht auch nach einem kleinen Baum. Das stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Viele Nadelbäume sind eher mittelgroß und stehen hinter einem niedrigen Holzzaun. Der ausgewählte Baum findet schließlich in der Tasche des Rollators Platz.

Verschiedenste Transportmittel werden genutzt. Mit Auto, auf dem Fahrrad oder sogar dem Lastenfahrrad. Eine Person fuhr auf einem eScooter den Wunschbaum nach Hause. Max und Beate hatten letztes Jahr spontan von der Aktion erfahren. In diesem Jahr sind sie vorbereitet und haben einen Spanngurt mit. Der Stamm kommt auf den Sattel, das obere Ende auf den Lenker. Der Baum ist nach ein paar Minuten festgezurrt, dann schieben sie ihren Baum vom Augustusplatz weg.

Bäume bekommen zweite Chance

Wie Max und Beate finden viele andere vor allem gut, dass das Projekt nachhaltig ist. „Es ist schön, dass die Bäume noch eine Verwendung finden und eine zweite Chance bekommen. Sie wurden sowieso gefällt“, erklärt Beate. Jens Klinger befestigt derweil zwei Bäume auf dem Dach seines Autos. „Das ist wohl die beste Lösung. In der S-Bahn durften wir das eine Jahr den Baum nicht transportieren“, erinnert er sich.

Gegen 16 Uhr ist die Auswahl der Bäume merklich geschrumpft. Mehr als 700 Nadelbäume hat die Stadt am Augustusplatz und in der Grimmaischen Straße zur Verfügung gestellt. Alle Bäume, die auch später keinen neuen Besitzer finden, werden als Bio-Masse entsorgt, heißt es vom Marktamt der Stadt Leipzig.

Von Kathleen Retzar