Leipziger im Verzweifeln vereint – eine eisige Winter-Odyssee durch den Berufsverkehr

Leipzig

Die Aufgabe ist denkbar einfach: Das gestrandete Kind zum Bahnhof bringen, in einen Zug nach Bad Lausick setzen. Fertig.

Denkste.

Im eiskalten Leipziger Wintermorgen ist nichts einfach. Gar nichts.

Aber von Beginn an. Montagmorgen 6 Uhr: Das ehrgeizige Kind will auf Teufel komm raus von Döbeln zur Arbeit nach Bad Lausick. Ängstliche Autofahrerin. Lässt ihren knallroten „Herbert“ also stehen. Erster Zug – verpasst. Zweiter – ausgefallen. Es wäre der beste Zeitpunkt gewesen umzukehren. Zu Heizung, Kaffee und Croissant. Stattdessen – Ausweichzug nach Chemnitz. Von dort sollte es mit der RE 6 der Mitteldeutschen Regiobahn in die andere Richtung über Bad Lausick gehen. „Da fährt nur ein Bus“, sagt die Zugbegleiterin. Der hält nicht in Bad Lausick. One way to Leipzig. Endhaltestelle.

Ein Stirnband und ein Päckchen Tee bei Rossmann

Gestrandet in Leipzig. Ohne Handschuhe. Ein Stirnband bei Rossmann ergattert und ein Päckchen Rooibos Vanille. Asyl bei Papa. Dreistündige Aufwärmzeit. Dann erste Schlachtpläne für den nächsten Morgen geschmiedet. Die Leipziger Verkehrsbetriebe verschütten Hoffnung – tröpfchenweise. Die Deutsche Bahn? Winkt ab. „Wir geben keine Prognosen ab“, sagt einer am Telefon. Der Plan ist bestechend scharf: „Wir schauen gleich morgen früh auf die Internetseiten und versuchen unser Glück.“

Gesagt. Geschlafen. Kurz – bis 4.30 Uhr. Kaffee. Morgenwäsche. Die Zeit vergeht... Auf den Internetseiten von LVB und Deutscher Bahn hat sich nicht viel getan. Telefonkonferenz mit den Bad Lausicker Kollegen. „Um 6.20 Uhr soll der Regionalexpress nach Bad Lausick fahren.“ Wer’s glaubt. Auto? Nicht vorhanden. Von Plagwitz durch den Schnee zu Fuß zum Bahnhof. Schaffbar in 30 Minuten. Normalerweise. Aber was ist schon normal?

Taxi! „Nö, wir nehmen keine Fahrten entgegen“, sagt der Mann am anderen Ende der Verbindung zu Leipzig Taxi. Also los. 5.45 Uhr Start in der Nonnenstraße. Rechts die Tasche mit Verpflegung (man weiß ja nie). Links das Handy mit sämtlichen Fahrplan-Apps (DB, Moovme, sogar easyGo funktioniert noch). Clever Shuttle hätte uns aufgelesen – 6.20 Uhr... die sind zwar sauber unterwegs, aber noch nicht in Lichtgeschwindigkeit. Also stapfen. Rechts Handy. Links die Tasche in der Armbeuge damit die Hand zum Aufwärmen in die Tasche kommt.

Eingefrorene Finger und brennende Oberschenkel

Telefonkonferenz. „Der Zug fährt gleich los.“ Was? Quatsch. Der fährt niemals. Wieso fährt der? Die App sagt: Er fährt. Er fuhr. Mit den Kollegen. Ohne das Kind.

Drei Skiläufer und zwei Radfahrer (!!!, was zur...) weiter bleibt einem der eben gesagte Satz – „Ist doch lustig, davon erzählst du deinen Kindern noch...“ posthum im Hals stecken. Die Finger eingefroren. Die Oberschenkel brennen – ein sehr kaltes Brennen. Das Kind flucht. Immerhin liegt die Antwort auf eine vier Jahre alte Frage auf dem nicht geräumten Fußweg der geräumten Käthe-Kollwitz-Straße: Deswegen stehen diese Winterstiefel seit vier Jahren im Schrank. Genau deswegen... An der Kreuzung Marschnerstraße kommt eine Rentnerin nicht über die aufgetürmten Schneeberge. Es hilft jemand. Danke! Soll hier nicht eigentlich die Straßenbahnlinie 15 fahren? Ein Blick aufs nicht vorhandene Gleisbett verrät: Tut sie nicht.

Tram 15 zwischen Meusdorf und Miltitz. Die Nummer 1 unter den Leipziger Winterbahnen. Quelle: Hendrik Schmidt, dpa

Planänderung. Zwischenziel Markkleeberg – eine Kollegin hat noch einen Platz im Auto frei. Blick auf die Apps: Vielleicht ein Bus. Mal sehen. Wird schon. 50 Meter weiter geht eine Schneelawine auf dem Fußweg hernieder. Ein verzweifelter Anlieger ist drauf und dran sein Auto mit dem Schneeschieber zu verdreschen. Der Weg am Brühl ist immerhin ohne Bänderdehnung zu überwinden. Das Kind flucht. Im Gleisbett stehen die Kollegen vom Fernsehen und bauen ihre Kameras auf. Jaja, der Winter. Liefert immer Geschichten.

Schlechter Hip Hop aus der Lautsprecheranlage

Leipzig Hauptbahnhof 6.34 Uhr. Papa flucht. Vereiste Gesichter, die die Laune der Inhaber nicht preisgeben. S4 nach Markkleeberg-Gaschwitz. Gerade weg. Klasse. Immerhin fährt sie. Die nächste in einer halben Stunde. Fahrkarte kaufen. Warten. Ziemlich viel los. Ziemlich viel Ratlosigkeit. Hat sich eigentlich mal jemand überlegt, was eine unter einer FFP-2-Maske triefende Nase mit einem macht? Eine ältere Frau versucht mit eiskalten Fingern eine Fahrkarte am Automaten zu ziehen. Sie gibt auf. Die Lautsprecherdurchsagen klingen wie das Stakkato eines miesen Hip-Hop-Songs. „Achtung, Achtung... fällt heute aus... Grund: schlechtes Wetter...“, „Achtung, Achtung... heute 20 Minuten später... Grund: Witterungsbedingungen...“. „Achtung, Achtung... ersatzlos gestrichen... Grund: Bauarbeiten.“ Wie bitte? Bauarbeiten? Wer’s glaubt. Das Kind friert. Und wie. Es zieht im Leipzig Hbf. Tief.

Auf Gleis 2 gibt die S5 nach Halle einem Schwung DHL-Mitarbeiter Asyl. Harte Kerle. Neben den Arbeitsjacken auch an den übergroßen Tupperdosen erkennbar, die immer so wirken als würde darin neben dem zweiten Frühstück ein Betriebsgeheimnis aufbewahrt. Es bleibt eine Gruppe von 20 Leuten übrig. Die S4 nach Gaschwitz um 7.04 Uhr ist inzwischen ausgefallen. Die verspätete S6 aus Geithain soll den Ärger darüber kompensieren. UND. SIE. FÄHRT. EIN. 20 durchgefrorene Fahrgäste steigen ein. Es ist warm. Verwirrung. „Die fährt zur Messe.“ Das wäre die falsche Richtung. „Die fährt zurück nach Geithain, oder?“ Achselzucken. Wieder aussteigen. Wieder rein. Nach Connewitz? Gegenüber. Wir müssen nach Markkleeberg.

Zugbegleiterin flutet die S6 mit Erniedrigung

„Bitte steigen Sie mal alle wieder aus“ – die etwas zerzauste Zugbegleiterin flutet die Abteile der S6 mit Erniedrigung. Wie bitte? „Wir wissen noch nicht, ob die Bahn jetzt aufs Abstellgleis gestellt wird.“ Warum? Das Ding ist doch gerade die Strecke gefahren... Und dann verstehst du es endlich: Schnee und Eis sind nicht gleich Schnee und Eis. Es kommt nicht auf die Strecke an, die für S4 und S6 (zumindest bis Markkleeberg) dieselbe ist. Da gibt es Unterschiede. Der Schnee um 7.04 Uhr ist wesentlich gefährlicher als der 6.34 Uhr.

Telefonkonferenz mit der Kollegin in Markkleeberg. „Ok. Dann suche ich mir einen anderen Weg.“ Der Satz vom Kind friert auch die letzten Körperstellen ein. Das kann doch alles nicht... Egal. Ist halt Winter. Nichts besonderes.

7.24 Uhr. Arbeitsbeginn in sechs Minuten. Das Kind flucht nicht mehr. Eh zu spät. Kaffeetrinken. Irgendwo ins Warme setzen. Die Rolltreppe von „Hbf. Tief“ zu „Hbf. Hoch“ ist mit Kies gestreut. Wenigstens das klappt. Blick auf die App. 7.34 Uhr soll die RB 113 nach Chemnitz fahren. Über Bad Lausick. Gleis 21. Abfahrt in zehn Minuten. Na gut... überredet. Letzter Versuch.

Das Kind zittert.

Die RB 113 – „Ein Geithainer“, der noch zischt und quietscht

Der Bahnsteig ist heimtückisch menschenleer. Warum? Wollen nur wenige nach Bad Lausick? Oder sind die anderen einfach nicht so naiv wie wir? 7.28 Uhr. „Der Geithainer“ rollt mit einer Gelassenheit in den Sackgassenbahnhof, dass man dagegen treten möchte. Er spuckt eine Traube gewärmter Menschen aus. Manche lächeln sogar. Erst raus, dann r... – Moment. Echt jetzt? Das Kind will ohne Fahrkarte nicht einsteigen. Auch mit Verweis auf die zehn anderen uneingelösten Tickets, die seit gestern in Handy-Apps und Portmonees schimmeln, nicht. Fünf Minuten später – das Kind sitzt mit gültiger Fahrkarte im „Geithainer“ – zischt’s, klackt’s, quietscht’s. Auf die Sekunde genau schiebt sich die 113 aus dem Bahnhof. Nach Bad Lausick.

Kind versorgt. Jetzt nur noch nach Hause. Am besten mit der Straßenbahn.

Zehn Sekunden, einen Blick auf die automatische Fahrgastanzeige (irgendwas mit „Witterung“...) und auf die Winterstiefel später: Bahnhof – Dittrichring – Käthe-Kollwitz-Straße – Plagwitz. Schaffbar in 30 Minuten. Normalerweise.

Von Thomas Lieb