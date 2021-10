Leipziger mit dem Oldtimer 7500 Kilometer durch Mittelamerika

Leipzig

Während sich die beiden Rallye-Piloten Axel Lotz und Gerold Kotman mit Katrin Sattler vom Verein Pavillon der Hoffnung auf der Alten Messe treffen, ist ihr fahrbarer Untersatz bereits verladen und auf hoher See gen Panama unterwegs. Dort startet am Sonntag eine Mittelamerika-Rallye mit elf Oldtimern aus Deutschland, Österreich, Dänemark, der Schweiz und den Beneluxländern. Auf den 7500 Kilometern durch acht Länder bis nach Mexiko werden sich die beiden Senioren die Lenkzeit in dem BMW 633 CSI, Baujahr 1977, freundschaftlich teilen.

„Das Fahrzeug ist natürlich präpariert, zum Beispiel mit zusätzlichem Unterbodenschutz und einer Differentialsperre. Und ordentliche Sportsitze sind auch drin, damit wir die 1000 Kilometer am Tag gut überstehen“, sagt Lotz. Außerdem würden Ersatzteile mitgenommen, um typische Verschleißteile während der Tour austauschen zu können, fügt der 72-Jährige an.

Spende bleibt in der Messestadt

Seinen 67-jährigen Co-Piloten, der während der Tour Geburtstag hat, kennt Lotz vom Leipziger Oldtimer-Stammtisch. Kotman: „Wir sind schon seit zehn Jahren befreundet und fahren nicht das erste Mal zusammen. Die Tour ist eine Herausforderung, aber kein harter Wettkampf, sondern eine Hobby-Rallye. Wir werden die Fahrt genießen.“

Beide Herren erfüllen sich damit einen Traum, denken dabei aber nicht nur an sich. Lotz hatte mit einem anderen Oldtimer-Freund bereits vor fünf Jahren an der Südamerika-Rallye teilgenommen – und das mit einer Aktion für einen guten Zweck verbunden. Mit eingeworbenen Spendengeldern konnte in Gambia für zwei Grundschulen ein Brunnen gebaut werden. Auch dieses Mal verbindet er die Rallye mit einer Spende für einen gemeinnützigen Zweck, doch soll das Geld diesmal Bedürftigen in Leipzig zugute kommen. Das war der ausdrückliche Wunsch des Hauptsponsors, Lotz’ Sohn Marco Lotz (43) von der Leipziger MKM Group GmbH. „Solange es einem selbst gut geht, kann man auch etwas für andere tun. Die Arbeit des Pavillon-Vereins, der sich unter anderem um Obdachlose kümmert, berührt uns sehr“, sagen die beiden Oldtimer-Begeisterten.

Geld für das Weihnachtsessen

Für jeden Kilometer der Tour erhält der Verein Pavillon der Hoffnung einen Euro, also insgesamt 7500 Euro. Das Geld solle unter anderem zur Beköstigung Obdachloser zu Weihnachten verwendet werden, sagt Katrin Sattler. Sie hält im Vereinsquartier, der ehemaligen Messehalle 14, die Fäden zusammen, ist Mädchen für alles und die gute Seele in diesem christlichen Begegnungszentrum. Vor Corona kamen rund 500 Bedürftige zum Weihnachtsessen, das der Verein gemeinsam mit der evangelisch-lutherischen Andreasgemeinde seit Langem ausrichtet. 2020 musste es ausfallen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Vielleicht gibt es dieses Jahr eine kleinere Outdoor-Variante mit rund 150 Leuten. Das hängt von der Corona-Lage ab“, schildert Katrin Sattler. Die Halle stehe natürlich auch kirchenfernen Bedürftigen offen und sei zugleich Quartier für Flüchtlingsarbeit, Kleiderkammer sowie für musikalische, kreative und andere Angebote von Gemeinden, Vereinen und Bildungseinrichtungen. „Über die Spende für unsere soziale Arbeit freuen wir uns riesig. Wir wünschen den Piloten eine gute Fahrt. Und dass sie mit vielen schönen Erlebnissen im Gepäck gesund zurückkommen“, so Katrin Sattler. Das soll dann am 3. November der Fall sein.

Von Olaf Barth