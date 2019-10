Leipziger produzieren „Tumorkiller“ aus Eigenblut

Leipzig

20 Minuten. So lange brauchen die Labormitarbeiter mindestens, um in die Reinräume am Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI) zu gelangen. Drei Schleusen sind zu passieren, wobei sie sich zweimal komplett umziehen müssen. Selbst im Einweg-Overall und ausgestattet mit Handschuhen, Schuhüberziehern, Brille und Atemschutz desinfizieren sie unentwegt ihre Hände und alles, womit sie in den etwa vier Stunden in keimfreier Umgebung in Berührung kommen. „Selbst ein Toilettenbesuch ist in dieser Zeit nicht drin“, erklärt Gerno Schmiedeknecht, Leiter der Abteilung Zell- und Gentechnologie. Verunreinigungen könne man sich unter keinen Umständen leisten. „Wir retten Leben.“

Im Auftrag des Schweizer Pharmariesen Novartis stellen Leipziger Präparate aus dem Eigenblut her

Übertrieben ist das keineswegs. Denn im Auftrag des Schweizer Pharmariesen Novartis stellen die Leipziger seit einem Jahr Präparate aus dem Eigenblut schwerkranker Krebspatienten her, das – zurück im Körper – zum Tumorkiller wird. Bis zu sieben Tage dauere der Prozess pro Präparat.

In der Fachwelt wird diese Car-T-Zell-Therapie gefeiert, meint Uwe Platzbecker, Professor für Hämatologie an der Universitätsklinik Leipzig (UKL). Er selbst spricht von einer kleinen Revolution. Das UKL ist eine der ersten Kliniken in Deutschland und die erste in Ostdeutschland, die die Therapie bei Patienten mit Leukämie und Lymphdrüsenkrebs in fortgeschrittenem Stadium einsetzt und dabei das von Novartis entwickelte Präparat Kymriah verwenden. Sieben Krebskranken konnte man bislang helfen. Mit Kliniken in ganz Mitteldeutschland sei man im Gespräch, um die Patienten in Leipzig zu behandeln. „Wir haben mit der Immuntherapie überaus gute Erfahrungen gemacht“, sagt Platzbecker.

Die Heilungsraten liegen laut Studien bei Akuter Lymphatischer Leukämie bei knapp 80 Prozent

Leukämie-Erkrankte könne heute schon sehr gut durch Bestrahlung, Operation und Chemotherapie geholfen werden. Allerdings gebe es Patienten, die auch nach mehrmaliger Behandlung nicht frei von Tumoren sind. Ihre Zahl schätzt der Leipziger Mediziner auf bundesweit rund 1000 jährlich. Ohne die Car-T-Zell-Therapie tendierten für viele die Chancen gegen Null. Die Heilungsraten dank neuer Immuntherapie liegen laut Studien bei Akuter Lymphatischer Leukämie (ALL) bei knapp 80 Prozent, bei den Lymphomen ist die Ansprechrate nicht ganz so groß.

Neben den Leipzigern haben sich bislang 15 Kliniken in Deutschland für die Behandlung mit dem Wirkstoff Kymriah qualifiziert, wie Heinrich Moisa. Geschäftsführer Novartis Deutschland, sagt. Erstmals für Schlagzeilen sorgte die Immuntherapie 2012 in den USA. Zur Anwendung kam sie bei der damals sechsjährigen Emily Whitehead ALL hatte. Heute sei Emily ein Teenager und krebsfrei, so Moisa.

80 Arbeitsplätze entstanden seit der Kooperation mit Schweizer Pharmakonzern

Der Wirkstoff von Novartis und ein weiterer der Firma Gilead sind seit 2017 in den USA auf dem Markt und seit Sommer 2018 in Europa. Die frühe Zulassung des Novartis-Produkts auf dem alten Kontinent sei vor allem ein Verdienst der Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut IZI, sagt Moisa. 2015 hatte der Pharmakonzern die Leipziger mit dem Verfahren beauftragt, um seine Studien umzusetzen. 80 Arbeitsplätze entstanden seither dank dieser Kooperation, sagt Institutsleiterin Ulrike Köhl.

275 000 Euro kostet die Anwendung. Der hohe Preis resultiere aus dem komplexen Verfahren. Im Krankenhaus werden aus dem Blut des Leukämie-Patienten die weißen Blutkörperchen isoliert. Diese Zellen gelangen tiefgefroren (minus 190 Grad) nach Leipzig, werden aufgetaut und scharf gestellt, erklärt Spezialist Schmiedeknecht. In einem normalen Immunsystem spüren die T-Zellen defekte Körperzellen auf und greifen sie an. Bei Krebszellen funktioniert das nicht, weil diese sich tarnen. In Leipzig rüsten die Wissenschaftler die T-Zellen mit einem Sensor aus. Dieser Car (Chimärer Antigenrezeptor) definiert die Krebszellen, auf dass die Jagd beginnen kann.

Leipziger haben bereits für 250 Patienten in Europa die Tumorkiller produziert

Für 250 Patienten in Europa haben die Leipziger bereits die Tumorkiller produziert, darunter für 60 Kinder. Bis Anfang 2022 soll die Herstellung für Novartis noch andauern – länger wäre das als öffentlich geförderte gemeinnützige Forschungseinrichtung kaum möglich. Der Konzern baut bereits Kapazitäten in der Schweiz und in Frankreich auf. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn Novartis sich mit der kommerziellen Herstellung für Sachsen entschieden hätte, sagt Institutsleiterin Köhl. Aber da müsse bei den Rahmenbedingungen noch einiges passieren. Neben dem Thema Mehrwertsteuer müssten auch bei der finanziellen Förderung Änderungen her, so die Immunologie-Professorin. Mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) sei man aber im Gespräch. Immerhin will Novartis bei Forschung und Entwicklung neuer Produkte mit den Leipzigern weiter zusammenarbeiten.

Von Andreas Dunte