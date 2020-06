Leipzig

5000 Unterschriften für den Erhalt des Straßennamens Arndtstraße sind am Mittwoch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) übergeben worden. Dazu war eine Abordnung von Bewohnern der Straße vor die Kongreßhalle gekommen, wo am Nachmittag die Ratsversammlung tagte. Die Unterschriften waren bei Online-Petitionen und Unterschriftensammlungen zusammengekommen. Wie berichtet, hat der Stadtrat beschlossen, die Arndtstraße in Hannah-Arendt-Straße umzubenennen. Das Vorhaben liegt aber derzeit auf Eis, weil der Ausgang der Petitionen abgewartet wird.

OBM: „Wir entscheiden verantwortungsbewusst“

„Ich wohne fast 90 Jahre in der Arndtstraße“, sagte eine Anwohnerin. „Der Name hat weder die Nazis noch die Kommunisten gestört. Und jetzt soll ich meine Adresse ändern?“ Eine Unternehmerin rechnete dem Oberbürgermeister vor, was passiert, wenn ein Betrieb umfirmiert werden muss. „Das sind enorme Kosten. Und das auch noch jetzt in der Corona-Zeit“, klagte sie.

Der OBM zeigte sich ob der großen Zahl an Unterschriften beeindruckt. „Der Stadtrat wird ja noch einmal über dieses Thema reden“, erläuterte er. „Wir werden dann verantwortungsbewusst entscheiden.“ Er finde es gut, dass sich Bürger engagieren.

Gespräch mit Linken-Stadtrat vereinbart

Die Arndtstraßen-Bewohner redeten auch mit Stadträten aller Ratsfraktionen über ihr Anliegen. Fraktionschef Sören Pellmann (Linke) bot ihnen dabei ein ausführliches Gespräch an. „Er will uns ermöglichen, dass wir unsere Argumente noch einmal vorbringen können“, berichtete Kai-Uwe Arnold, Sprecher der Bürgerinitiative Arndtstraße. „Das finden wir gut.“

