Leipziger sind geschockt – Reaktionen auf den Tod von Elefantenbulle Kiran im Netz

Leipzig

Im Zoo Leipzig ist es bereits der fünfte Todesfall bei der Elefantenzucht innerhalb der letzten Jahre. 2012 brachte Elefantendame Hoa ihr erstes Junges zu Welt, das sie kurz darauf tödlich verletzte. 2015 musste ihr zweites Baby nach einer Oberschenkel-OP eingeschläfert werden. Und im September 2019 musste der kleine Elefantenbulle Bên Lòng eingeschläfert werden. Auch Elefantenkuh Thura verlor ihr Kinder. Die Zwillinge starben im Mutterleib.

Jetzt ist auch Kiran gestorben. Der Publikumsliebling der Leipziger Zoobesucher. Und der ganze Stolz des Leipziger Zoos. Der machte den tragischen Fall am Freitag öffentlich. Die Beileidsbekundungen ließen nicht lange auf sich warten.

Lesen Sie auch Schock im Leipziger Zoo: Elefantenbaby Kiran ist tot

Binnen weniger Minuten füllten sich die Kommentarfenster in den sozialen Netzwerken. Auf Facebook reagierten hunderte User auf den Beitrag des Zoos: „Wir haben traurige Nachrichten aus dem Elefantenhaus: Unser Elefantenbulle Kiran ist tot. Die Pfleger fanden ihn heute Morgen liegend im Stall inmitten von Rani, Don Chung und Thuza. Vor drei Tagen zeigte Kiran erstmals Symptome von reduziertem Appetit und einer leichten Abgeschlagenheit.“

Wir haben traurige Nachrichten aus dem Elefantenhaus: Unser Elefantenbulle Kiran ist tot. Die Pfleger fanden ihn heute... Posted by Zoo Leipzig on Friday, June 18, 2021

Die Community reagierte geschockt und traurig. „Komm gut über die Regenbogenbrücke kleiner Minifant“, schrieb Heike Jugl. Auch Helga Knies ist „unendlich traurig. Die Hoffnung, dass alles mit dem kleinen Kiran gut verläuft war so groß. Ganz viel Kraft für die Pfleger. Ich denke immer noch an Ben Long, und jetzt der Kleine auch, nein wie grausam.“ Userin Caro Bmann war nicht minder schockiert: „Wir sind absolut schockiert, dabei sah es doch diesmal so aus als ob der Zoo mit den Elefanten Glück hat und dann sowas.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 7. März 2020 fand die Elefantentaufe im Leipziger Zoo statt. Aus der Masse von 5737 Einsendungen hatten es zuvor vier Namen aus dem asiatischen Sprachraum ins Finale geschafft. Mutter Rani wählte zielstrebig den Futterhügel mit dem Namen Kiran aus.

Von lvz