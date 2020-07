Leipziger sollen für Festival ihre Geschichte zur Wiedervereinigung erzählen

Leipzig

Im Jahre 1990 fühlte es sich in Leipzig für viele so an, als würden sie gleichzeitig in zwei Ländern leben. Die DDR verschwand blitzartig, das geeinte Deutschland kam. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung werden Geschichten, Erfahrungen und Bildmaterial aus dem Jahr 1990 gesucht, die in Leipzig noch nicht erzählt wurden. Das Kollektiv WEGWOHIN kreiert für den 28. September bis 4. Oktober eine Festivalwoche. Unter dem Motto „EINE REISE, WEGWOHIN“ wird mit Partnern die deutsche Teilung aufgearbeitet, literarisch inspiriert vom Dichter Uwe Johnson. Partner sind dabei unter anderem das Stadtarchiv, das Zeitgeschichtliche Forum, die Hochschule für Musik und Theater Leipzig sowie das Deutsche Literaturinstitut. Geplant sind, Theater, Lesungen und Diskussionen sowie ein Hörspaziergang.

Berichte werden als Tonaufnahme aufgezeichnet

Wie war es, als aus zwei Ländern eines gemacht wurde? Als 1990 gleichzeitig zwei Systeme existierten? Wie haben die Leipziger die Rede von Helmut Kohl im März erlebt, oder wie war es auf dem lang ersehnten Konzert von The Cure zu sein? Was sind die kleinen, persönlichen Sichtweisen, die bisher noch nicht gehört wurden? Welche Geräusche, Gerüche oder Bilder waren einprägsam, sind verblasst oder immer noch da? Die Leipzigerinnen und Leipziger sind aufgerufen, ihre Geschichten für eine Zeitreise zu teilen: Die Berichte werden als Tonaufnahme aufgezeichnet. Eine Auswahl wird Bestandteil des Hörspaziergangs durch die Leipziger Innenstadt und außerdem im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig präsentiert.

Bildmaterial wird ebenfalls gesucht

Die Leipzigerinnen und Leipziger können ihre Erinnerungen und per Sprachnachricht aufzeichnen unter 0341 97854777 oder ihr Bildmaterial per Mail senden an: kontakt@wegwohinfestival.de

Alle Informationen unter: www.wegwohinfestival.de

