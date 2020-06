Leipziger steckt sich nach Verkehrsunfall mit Corona an

Leipzig

Sein linkes Bein fühlt sich noch immer stumpf an. Die Schulter schmerzt hin und wieder, berichtet Markus Kossmann. Vor allem morgens, beim Aufstehen. Auch, als er im Arztzimmer seine Arme hinter dem Kopf verschränken soll.

Kontrolluntersuchung bei Dr. Jörg Böhme, habilitierter Privatdozent und Chefarzt der Unfallchirurgie am Klinikum St. Georg. Der ist zufrieden: „Geben Sie ihrem Körper noch ein bisschen Zeit“, rät er. „Sie haben eine gute Konstitution.“ Genau das hat dem 58-Jährigen vielleicht das Leben gerettet. „Sie waren damals ein Hochrisiko-Patient“, sagt der Mediziner. Kossmann guckt ungläubig.

Anzeige

Der Unternehmensberater ist keiner, der die Dinge allzu schwer nimmt. Nicht einmal dem Autofahrer, der ihm am 5. März, als Kossmann mit seiner Vespa unterwegs war, die Vorfahrt und ihn auf die Motorhaube nahm, war er lange böse. „Noch im Krankenwagen bat der Unfallverursacher um Entschuldigung. Er hat einfach nicht aufgepasst“, erzählt Kossmann. „Kann passieren.“

Weitere LVZ+ Artikel

Krankenhaus-Besuch aus Ischgl

Doch dass er in Lebensgefahr war, wird ihm erst jetzt bewusst, als er hört, was der Arzt sagt. Wegen des Unfalls selbst, vor allem jedoch wegen Corona. Von einem schweren Schädel-Hirn-Trauma mit Blutung spricht Böhme, einer Fraktur des Schulterblatts, die auch den Nerv in Mitleidenschaft zog. Der Schienbeinkopf war gebrochen, das Knie verdreht. Zudem diagnostizierten die Ärzte eine Rippen-Serien-Fraktur und eine Lungenprellung, von der noch zu reden sein wird. Doch immerhin verlor Kossmann damals weder das Bewusstsein, noch musste er notoperiert werden.

Wirklich kompliziert wurde seine Krankengeschichte aber, nachdem ein Freund ihn im Universitätsklinikum besucht hatte, kurz bevor das in allen Krankenhäusern verboten war. Der Besucher war gerade erst aus dem Skiurlaub in Ischgl zurückgekehrt. Sein Mitbringsel von dort: das neuartige Virus. Kossmann steckte sich an: Leipzigs Corona-Infizierter Nummer 19. Man verlegte ihn schnell in eines der sieben Sonderisolierzentren Deutschlands, das zum Klinikum St. Georg gehört. Leichter Husten, Verlust des Geschmacksinns, 38,7 Grad Fieber. Aber eben nicht nur das. Da war ja auch noch der Unfall.

Lesen Sie auch: So läuft eine Visite auf der Corona-Station im Klinikum St. Georg

Für Chefarzt Böhme eine neue Situation: Sein Patient lag nicht bei ihm auf der Station, vielmehr galt er zuerst als Patient der Infektiologie. Das hatte praktische Folgen: Die Unfallärzte musste die komplette Schutzmontur überziehen und durch eine Schleuse, bevor sie ihn untersuchen konnten. Und medizinische Konsequenzen gab es auch: Das Virus verschärfte die Gefahr der Quetschungen und Brüche: „Eine Lungenprellung führt ohnehin oft zu einer Entzündung, Flüssigkeit kann austreten und Atemprobleme verursachen“, erklärt Böhme. „Die Kombination mit Covid stellte ein großes Risiko dar.“

Zu der Zeit war das Klinikum St. Georg wie alle Krankenhäuser in Deutschland damit beschäftigt, den regulären Betrieb herunterzufahren, um Kapazitäten für eine befürchtete Epidemie freizuschaufeln. Planbare Operationen wurden abgesagt, Betten freigehalten und ganze Stationen für den Ernstfall präpariert. Die Drosselung war auf der Unfallstation leichter zu verwirklichen als gedacht. Mit der Kontaktsperre blieben die Leute zu Hause und verunglückten nach Böhmes Wahrnehmung deutlich seltener als zu normalen Zeiten. Jedenfalls kamen weniger Menschen bei ihm an. „Das hielt ungefähr zwei Wochen“, erinnert er sich. „Doch dann stieg die Zahl wieder deutlich.“

Operationen täglich bis spät in die Nacht

Trauten sich die Menschen wieder raus? Oder musste ein großes Klinikum wie das St. Georg die Lücke schließen, die kleinere Krankenhäuser im Minimalbetrieb ließen? So genau wisse er das nicht, sagt Böhme, aber Tatsache sei: „Mittlerweile hat sich die Zahl wieder verdoppelt.“ Durchschnittlich 20 neue Trauma-Patienten versorgen seine Kollegen und er jeden Tag. Der Chefarzt spricht von einer „Überlast“. Das Problem: „Wir haben unsere Kapazität bislang nur zu zwei Dritteln wieder hochgefahren.“ 50 der 75 Betten stehen für Unfälle zur Verfügung, zwei der drei Operationssäle sind in Betrieb. Ärzte und Pflegekräfte arbeiten hingegen rund um die Uhr: „Wir operieren täglich bis 22 oder 23 Uhr, um alles zu schaffen“, sagt Böhme. Dabei seien die planbaren Eingriffe der Orthopädie noch nicht mal zurück.

Ob Markus Kossmann irgendwann vielleicht doch noch am Bein operiert werden muss, damit es sich nicht mehr stumpf anfühlt, muss die Zeit zeigen. „Wir wollen das lieber vermeiden“, sagt sein Arzt. Beim Coronavirus ging es schneller: Nach zwei Wochen im Isolierzimmer hatte sein Körper den Mikroorganismus besiegt. „Sie haben ein gutes Immunsystem“, bescheinigt ihm Böhme. Eine weitere Woche blieb Kossmann auf der Unfallstation. Erst ohne Corona im Blut war es möglich, sich per Kernspintomographie sein Knie genauer anzuschauen. Fast genau einen Monat nach dem Unfall durfte er das Krankenhaus verlassen, es war der 3. April. „Ich bin glimpflich davongekommen“, sagt er. „Das weiß ich jetzt.“

Von Mathias Wöbking