Leipziger stirbt nach Gassirunde – Mordkommission ermittelt

Leipzig

Rätsel um ein mutmaßliches Tötungsdelikt in Leipzig: Ein 43-Jähriger ist am Dienstagabend offenbar bei einer Auseinandersetzung im Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf so massiv verletzt worden, dass er später im Universitätsklinikum verstarb. Die Polizei hält es aber aktuell auch für möglich, dass es sich gar nicht um die Folgen eines Gewaltverbrechens handelt.

Die Umstände werfen für die Ermittler gegenwärtig noch viele Fragen auf. Klar ist: Der Mann war in der Zeit zwischen 19.30 und 20.30 Uhr mit seinem Hund, einem schwarz-weißen American Bulldog, auf einer Gassirunde in der Nähe seiner Wohnung in der Schmidt-Rühl-Straße unterwegs.

Kein konkreter Tatverdacht

Welche Route er dabei konkret nahm, ist noch unbekannt. Gegen 20.30 Uhr kam er wieder nach Hause, ließ seinen Hund zurück und ging noch einmal weg. Etwa 15 Minuten später kehrte er erneut zurück und brach zusammen. Seine Familie alarmierte die Polizei. Er kam ins Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Einen konkreten Tatverdacht hat die Polizei aktuell nicht. Rätselhaft ist zudem, ob sich eine mögliche Auseinandersetzung, bei welcher der Hundehalter verletzt worden sein könnte, während der Gassirunde ereignete oder erst danach, als er noch einmal allein, ohne Hund, losgegangen war. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die von 19.30 bis 20.45 Uhr von einem solchen Streit oder einer körperlichen Auseinandersetzung in den Stadtteilen Schönefeld-Abtnaundorf oder Schönefeld Ost im Umfeld der Schmidt-Rühl-Straße etwas mitbekommen haben.

Vielleicht gibt es auch jemanden, der das Opfer gesehen hat. Der Hundehalter ist Deutscher, 1,78 Meter groß, von sportlicher Statur, hat dunkelblonde kurze Haare. Zur Tatzeit trug der Mann eine kurze blaue Jeanshose und ein dunkelblaues T-Shirt. Hinweise nimmt die Kripo Leipzig unter der Rufnummer 0341 96646666 entgegen.

Von Frank Döring