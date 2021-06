Leipziger über Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße: „Es ist diskriminierend“

Leipzig

Als ein privater Fernsehsender die Eisenbahnstraße im Jahr 2013 als „gefährlichste Straße Deutschlands“ bezeichnete, konnten viele Anwohnerinnen und Anwohner darüber nur den Kopf schütteln. Auch heute verbringen Menschen ein gewöhnliches Leben im Umfeld jener Straße, die es schon mehrfach deutschlandweit in die Medien schaffte – und dennoch gibt es Verunsicherung.

Dass die Eisenbahnstraße als Kriminalitätshotspot in Leipzig gilt, bestreiten wenige. So wurde die 2,5 Kilometer lange Straße im Jahr 2018 zur Waffenverbotszone erklärt – mit einer fraglichen Wirksamkeit, wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht. Auch die Politik plant, die Anordnung zu kassieren: „Wir möchten die Waffenverbotszone überwinden“, verkündete der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) am Mittwoch.

Yval (25)

Dass die Waffenverbotszone abgeschafft werden soll, kommt Anwohnerin Yval gelegen. „Ich halte das Vorgehen für diskriminierend. Wenn überhaupt, sollte es ein Verbot überall geben“, sagt sie. Sicher fühle sie sich in Leipzig sowieso, da sei es egal, in welchem Stadtteil sie sich aufhalte.

Kriminelle improvisieren – und suchen sich andere Waffen

Dass es aber auch anders zugehen kann, erzählt Student Johannes: „Ich selbst fühle mich zwar sicher – wurde aber häufiger schon Zeuge von Verbrechen.“ Auch wenn Waffen verboten sind: Täter suchten sich dann andere Tatwerkzeuge. „Es kamen schon Leute mit Eisenstangen und haben sich gekloppt“, erzählt er.

Aus seinem Bekanntenkreis berichtet er von Frauen, die sich belästigt fühlten, etwa wenn Männer penetrant hinterherschauten. Die Ansicht, die Waffenverbotszone sei diskriminierend, dementiert er. „Es ist doch bekannt, dass die Menschen hier mit sozialen Problemen kämpfen – das hat nichts mit Diskriminierung zu tun.“

Student Johannes (30)

Mit der Dunkelheit schwindet die Sicherheit

Wie Studentin Franziska berichtet, finde die Gewalt vor allem innerhalb der Gruppen statt. „Ich selbst habe noch nichts erlebt“, sagt sie. Und wenn sie auf der Eisenbahnstraße und im Rabet unterwegs sei, dann vor allem tagsüber – unwohl fühle sie sich deshalb nicht. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht scheint eklatant: So berichtet auch Student Johannes von einprägenden Erlebnissen in der Vergangenheit: „Ich komme auch im Winter in den Park, um Sport zu treiben – wenn es dunkel ist, gab es durchaus Situationen, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, weil sich Menschen langsam genährt haben.“

Studentin Franziska

Für eine neue Polizeidienststelle erkennt Parkbesucherin Maria keine Notwenigkeit, sie sagt: „Die Polizeipräsenz ist schon jetzt hoch, mehrfach am Tag fahren sie hier lang.“ Die Einführung einer Waffenverbotszone erachtet sie als kritisch, dafür seien Kriminelle zu kreativ. „Wenn Menschen ihre Waffen mitführen möchten, dann schaffen sie das sowieso“, meint sie.

Semen Greenstein

Passant Semen Greenstein fordert hingegen ein umfassendes Waffenverbot – nicht nur in der Eisenbahnstraße. „Ich fühle mich zwar sicher – Frauen geht das aber nicht immer so“, erklärt er. Das gehört ebenfalls zur harten Realität auf der Eisenbahnstraße: Sicherheit hängt nicht nur vom individuellen Gefühl ab, sondern auch vom Geschlecht.

