Lisa Jain aus Leipzig gehört zu den vielen Ehrenamtlichen, die in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beim Beseitigen der Flutschäden helfen. Schon zum dritten Mal seit Anfang August ist die 25-Jährige aktuell in der Region Ahrweiler im Einsatz. Derzeit im Ort Mayschoss.

Mit einer Winzerfreundin aus Franken half sie auf drei Weingütern: Sie hat völlig verschlammte Weinflaschen gesäubert und Etiketten abgelöst, damit der Wein noch verkauft werden kann. Oder Putz von den Wänden geschlagen. Momentan hilft Lisa im Weinberg, weil die Flutopfer für die regulär anfallenden Arbeiten keine Zeit haben.

Wein ist ihr Hobby

Die gebürtige Würzburgerin kennt sich aus, Wein ist ihr Hobby – schon mit 16 Jahren fing sie an, im Weinausschank und auf Weingütern zu jobben. 2018 kam sie zum Studium der Kulturwissenschaft und Philosophie nach Leipzig. Inzwischen hat sie ihr Studium abgeschlossen und beendet gerade eine Weiterbildung im Social Media Management. Ihre Zukunft sieht sie in sozial-ökologisch nachhaltiger Stadtplanung.

Hunderttausende Weinflaschen müssen bei den Winzern vom Schlamm befreit werden, damit sie noch verkauft werden können. Quelle: privat

Berichte der Betroffenen rühren zu Tränen

„Hier würde nichts funktionieren, wenn die freiwilligen Helfer nicht wären“, berichtet Lisa Jain am Telefon. Sie kommen aus der näheren und weiteren Umgebung und sogar aus Schweden, Dänemark, der Schweiz. Sie lernte einen Koch aus Bad Ems kennen, der seit Mitte Juli für die Menschen in Mayschoss kocht und dafür einen Teil seines Urlaubs verwendet hat. Bislang arbeitet er fünf Tage pro Woche in der Flutregion und zwei Tage in seinem eigentlichen Betrieb, doch der Einsatz wird nun bald enden.

Neue Helferinnen und Helfer werden von den Betroffenen freundlichst empfangen und bekommen die Geschichten ihres materiellen und emotionalen Leids erzählt. „Die Erfahrungen und die überraschende Offenheit rühren zu Tränen“, berichtet die Wahlleipzigerin.

Fremde, die einmal zum Helfen vor Ort waren, kommen häufig wieder – weil es sie emotional stark berührt, dass andere Menschen unverschuldet ihr gesamtes Hab und Gut, ihr Dach über dem Kopf und auch Verwandte oder Freunde verloren haben. Auch Lisa wusste sofort, dass sie wiederkommt.

Geisterstadt in idyllischer Umgebung

Die Arbeit sei anstrengend, fühle sich aber nicht wie Arbeit an, erzählt sie. Vor Ort lernte sie zwei Brüder kennen, Mark und Frank, Mitte 50, die zusammen mit Franks Sohn ein zwölf Hektar großes Weingut führen. 14 Menschen aus seinem Freundeskreis hat Mark durch die Flut verloren. Am Tag des Unglücks war er mit seiner Frau in Südtirol, deswegen ist ihm sogar noch ein Auto geblieben. Alle anderen Fahrzeuge des Betriebs sind der Flut zum Opfer gefallen.

Genauso erging es 130 Weinfässern mit über 45 .000 Litern Wein sowie Fahrzeugen und Maschinen. Darunter die Weinpresse, die unentbehrlich für die bald anstehende Ernte im Herbst ist. Zwar werden die Maschinen von der Versicherung ersetzt, allerdings dauert es, bis die neuen da sind. Das Weingut liegt ein paar hundert Meter von der Ahr entfernt, und trotzdem stand der vier Meter tiefe Keller voller Schlamm und Wasser. Selbst im Erdgeschoss stand die Flut über einen Meter hoch.

In Ahrweiler versuchten Anwohner und Ladeninhaber unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli, ihre Häuser vom Schlamm zu befreien und unbrauchbares Mobiliar nach draußen zu bringen. Quelle: Thomas Frey, dpa

Die Stadt Ahrweiler beschreibt die Wahlleipzigerin als „Geisterstadt, umgeben von strotzend saftigem Grün. Ein verwüsteter Ort inmitten idyllischer Natur.“ Von den pittoresken Gebäuden der Altstadt sei kaum etwas übrig geblieben. Vor allem Handwerker und Installateure würden dringend gebraucht, damit die Häuser, die nicht abgerissen werden, saniert werden können.

Die Flut hat in der Weinregion Ahrweiler in Rheinland-Pfalz schwere Zerstörungen inmitten idyllischer Landschaft angerichtet. Der Schutt ist mittlerweile zum großen Teil beräumt. Quelle: Lisa Jain

Helfer für die Weinlese dringend gesucht

Zugleich werden dringend Helferinnen und Helfer für die Weinernte ab Mitte September gesucht – gegen Bezahlung übrigens. Die Menschen aus der Region, die normalerweise bei der Lese helfen, haben mit dem Wiederaufbau zu tun und müssen zusehen, wie sie über den Winter kommen. Die meisten Gasleitungen, so berichtet die Augenzeugin, seien zerstört. „Vermutlich wird es auch erst ab Januar wieder möglich sein zu heizen.“

Helferinnen und Helfer sollten möglichst eine eigene Unterbringungsmöglichkeit haben – sei es Bus, Auto oder Wohnmobil. Für Verpflegung, Sanitäranlagen und Duschen werde vor Ort weitgehend gesorgt. Wer sich entschließt, in der Region mit anzupacken, kann sich mit einer Mail an weinbarium@gmx.de melden oder über die Seite der privaten Initiative Helfershuttle über www.helfer-shuttle.de.

Von Kerstin Decker