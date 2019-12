Leipzigerin in 137 Tagen zu Fuß nach Budapest

Leipzig

Auf dem Weg sind wir ja irgendwie alle. Die Leipzigerin Rebecca Maria Salentin machte sich am Karfreitag dieses Jahres auf, einen ganz besonderen Pfad zu beschreiten: Sie ging das Abenteuer „Internationaler Bergwanderweg der Freundschaft“ an – von Eisenach auf dem sogenannten EB-Weg über knapp 2700 Kilometer nach Budapest. Sie tat dies mehr oder weniger allein, übernachtete überwiegend im Freien, traf in der Wildnis auf wilde Tiere – und war 137 Tage später noch ein bisschen glücklicher als auf den Gebirgskämmen in Mitteldeutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarn.

Zur Galerie ... und doch hat er die Leipzigerin Rebecca Maria Salentin glücklich gemacht. Denn aus Grenzerfahrungen lernt der Mensch – sagt sie.

Aufbruch zu neuen Ufern

Sie wollte den Übergang sinnvoll gestalten – die Phase zwischen den Phasen. Rebecca Maria Salentin hatte ihr rollendes Café „ZierlichManierlich“ am Richard-Wagner-Hain verkauft und die beiden Söhne, die sie recht jung geboren hatte, waren flügge geworden. In Zukunft würde sie sich ganz und gar auf ihr Dasein als freie Autorin konzentrieren. Doch zuvor sollte es etwas geben, was in ihrem Leben bis dato nie vorgekommen war; etwas, das den Aufbruch zu neuen Ufern symbolisierte. Dass dieser Übergang der EB-Weg werden würde, hatte sich für die gebürtige Rheinländerin schon drei Jahre zuvor herauskristallisiert. „Für das Outdoor-Magazin sollte ich einen Artikel übers Wandern in der Böhmischen Schweiz verfassen. Dabei bin ich auf den Fernwanderweg Eisenach– Budapest gestoßen. Die meisten Menschen, die in der Nähe wohnen, kennen den gar nicht. Ich wollte ihn kennenlernen. Das war 2016. Damals habe ich entschieden: , Karfreitag 2019 machst du dich auf‘“, erzählt die Schriftstellerin, die bislang zwei Romane veröffentlichte („Schuld war Elvis“, „Hintergrundwissen eines Klavierstimmers“).

Langstreckenwandern mit Zelt

Via Internet bereitete sich Rebecca Maria Salentin aufs Langstreckenwandern mit Zelt vor, kaufte sich ein ultraleichtes; außerdem Schuhe, Rucksack, Isomatte, Schlafsack und Kocher. „Ich hatte so etwas ähnliches noch nie gemacht, besaß null Erfahrung. Könnte jetzt auch nicht sagen, dass das Wandern schon immer eine große Leidenschaft von mir war. Ich mag Berge nicht besonders. Auch heute noch nicht. Eigentlich hasse ich sie jetzt noch mehr“, bekennt sie.

Die Recherchen im weltweiten Netz über den Pfad der seelischen Qualen und des stillen Glücks gestalteten sich schwierig. Und auch wieder nicht. Denn die eine Seite, die Rebecca Maria Salentin zum Thema fand, wird von Bert Winkler aus der Gegend von Zwickau gepflegt. Der Mann kennt sich aus, lebt am und mit dem EB, hat alle registriert, die Eisenach– Budapest einmal komplett gegangen sind. Ihm sollte die 40-Jährige im Laufe ihrer Tour begegnen, er gewährte ihr Unterschlupf für eine Nacht. „ Bert weiß alles über den Weg. Er war während der ganzen Zeit mein Beschützer aus der Ferne.“

Als 14. Mensch in einem Rutsch

Die Winklersche Statistik weist die Leipzigerin als 86. Menschen auf, der den EB je bestritt; und als 14. Menschen, der ihn in einem Rutsch meisterte. „Ich bin quasi eine Pionierin“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Vor dem Aufbruch war Respekt. „Wenn du die 720 Kilometer in Deutschland, das Stück von der Wartburg bis zur tschechischen Grenze, schaffst, dann schaffst du auch den Rest“, feuerte sich Rebecca Maria Salentin beim Start am 19. April 2019 an.

Rebecca Maria Salentin auf dem EB, dem Fernwanderweg Eisenach–Budapest. Quelle: privat

Ein zweites Triumph-Gefühl überkam sie an der slowakisch-ungarischen Grenze. Von da an waren es nur noch 520 Kilometer. Drei Monate zuvor, im Mai, hatte das Wetter ihren Nerven und ihrer Zuversicht arg zugesetzt. Regen, Hagel, Schnee und Graupel – „ich war nur noch nass. Und wenn du dann im Freien übernachtest, wird die Wäsche ja auch nicht trocken.“ In dieser Phase sehnte sie sich nach einer warmen Dusche und einem leistungsstarken Trockner. Ein paar Wochen später, als der heiße Sommer über Europa kam, dürstete sie nach sprudelnden Quellen; an manchen Tagen fand Rebecca Maria Salentin aber lediglich ausgetrocknete. Wasser wurde zum einzig wahren Lebenselixier. „Den Wert von Wasserhähnen und Waschmaschinen erkennst du erst, wenn du beides nicht hast“, musste sie leidlich feststellen.

Angst vor einer Rotte Wildschweine

Einmal hatte Rebecca Maria Salentin mit Todesangst zu kämpfen. Sie kampierte im Wald, als sich eine Rotte Wildschweine durch das Erdreich rund um ihr Zelt grub. „Die machen bei der Futtersuche seltsam bellende Geräusche. Das hört sich furchtbar an. Ich habe mich zusammengekauert und nur noch gedacht: ,Lieber Gott, lass es bald vorbei sein.‘“ Irgendwann war das Drama überstanden. Die Furcht vor den Schwarzkitteln, die die Wandersfrau bis dahin begleitet hatte, löste sich schlagartig in Luft auf. Andere wilde Tiere hielten sich zurück. Nur deren Spuren bekam sie zu Gesicht. In der Tatra und Mala Fatra waren es die Hinterlassenschaften von Bären und Wölfen. Letztere hörte Rebecca Maria Salentin in den vielen schwarzen Nächten hin und wieder heulen.

Menschen kreuzten nur sehr selten ihren Weg. Oft sah sie tagelang niemanden. Allein sein bedeutet nicht automatisch, einsam zu sein – lautete eine ihrer Erkenntnisse während der langen Zeit des Unterwegsseins. Und wenn die Einsamkeit sie doch mal plagte, griff Rebecca Maria Salentin zum Handy und lauschte Hörspielen oder -büchern. Der vorab eher untrainierte Körper funktionierte derweil. Er nahm die Strapazen an und richtete sich nach ihnen. Selbst das verhasste Kraxeln strengte irgendwann nicht mehr so an.

Ab in die Tonne mit den Schuhen

So ganz allein war die Pionierin am Ende gar nicht. Wenn sie in Dörfern übernachtete, liefen die Leute zusammen und erkundigten sich. Vor allem in Ungarn fühlte sie sich geborgen und überall willkommen. Und dann waren da ja noch die Menschen aus der deutschen Heimat, die in Solidarität und aus Neugierde auf einzelnen Streckenabschnitten zu überaus geschätzten Begleitern wurden. „15 Freunde haben mich besucht. Der EB heißt schließlich Weg der Freundschaft“, erläutert Rebecca Maria Salentin.

Am Donauknie bei Vác, gut 30 Kilometer nördlich von Budapest. Quelle: privat

Am 2. September 2019 war das Ziel erreicht. Budapest. Eigentlich hatte sie sich fest vorgenommen, in der Stadt an der Donau gleich mal neue Klamotten zu kaufen. „Das habe ich dann aber gelassen. Mich hat die Situation Großstadt im Moment des Ankommens völlig überfordert. Es hat etwas Zeit gebraucht, bis ich mich wieder an die Zivilisation gewöhnt hatte“ , schildert die EB-Bezwingerin. Einen Vorsatz setzte sie allerdings gleich in die Tat um: Die ausgelatschten Wanderschuhe wurden unverzüglich in eine Tonne gekloppt. Der zweite Schritt zurück ins alte Leben: „Endlich mal wieder was Ordentliches essen.“

Vermisst: die unberührte Natur

Am Ende ihres großen Wanderjahres blickt Rebecca Maria Salentin mit Stolz und Dankbarkeit auf den 2700-Kilometer-Trip zurück. Sie hat sich in etlichen Grenzerfahrungen erlebt und dabei erkannt, wozu sie in der Lage ist – für den neuen Weg als Vollblut-Schriftstellerin keine schlechte Startbedingung. An ihr Mammutprojekt muss sie schon deshalb immer wieder denken, weil sie seit ihrer Rückkehr eins vermisst: die unberührte Natur. „Deshalb würde ich aber nie aufs Land ziehen“, sagt sie. „Ich brauche Menschen zum Quatschen. Bin halt Rheinländerin.“

Von Dominic Welters