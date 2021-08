Leipzig

Yasemin Said (28) ist die Tochter eines Afghanen, der in den Achtzigerjahren in die DDR kam. Seit die Taliban Kabul eingenommen hat, fragt sie sich: Warum fragen mich meine Freunde nicht, wie es mir geht?

Yasemin Said, wie geht es Ihnen?

Ich bin aufgewühlt. Ich habe Familie in Afghanistan und weiß aktuell nicht, wie es ihr geht. So geht es vielen anderen, die in Leipzig leben und Angehörige in Kabul haben. Wir fühlen uns damit etwas alleingelassen.

Kann Sachsen auch „großzügig“ Geflüchtete aufnehmen?

Von der Regierung?

Aber auch von unseren Freundinnen und Freunden. Viele scheinen gar nicht zu verstehen, dass es Personen in ihrem Umfeld gibt, die durch familiäre Nähe von den Ereignissen in Kabul gerade ziemlich mitgenommen sind. Die Betroffenheit beschränkt sich dann auf Twitter, Facebook, eine Mahnwache. Vielleicht eine schnelle Spende. Aber nicht darauf, seine Nachbarin zu fragen: „Hey, wie geht es dir eigentlich?“

Foto oben: Auf Instagram wunderte sich Said darüber, dass sich ihre Freunde kaum dafür interessieren, wie es ihr geht: Ist es so schwer, einmal nachzufragen?

Was machen Sie jetzt?

Ich habe gefühlt gar keine Zeit, mich betroffen zu fühlen. Oder mich über halbbeladene Flugzeuge aufzuregen. Wut und Frust gehen jetzt in die politische Arbeit: Seit die Taliban nach Kabul vorgerückt ist, engagiere ich mich in zwei Gruppen. Eine, in der wir versuchen, die Politik zum Handeln zu bewegen. In Schleswig-Holstein hat man ja gesehen, dass die Politik viel tun kann, dort will man „großzügig“ Familien aufnehmen. Sachsen ist da eher zurückhaltend. In der zweiten Gruppe kümmern wir uns um meinen vor zwei Jahren abgeschobenen Mitbewohner.

Mitbewohner vor der Taliban geflohen – und abgeschoben

Was tut Ihr für ihn?

Wir sammeln schon seit einer Weile Geld, um ihn in Kabul finanziell zu unterstützen. Jetzt geht es darum, ihn irgendwie auf eine der Passagierlisten der Bundeswehr-Flugzeuge zu bekommen.

Man kann sich dafür anmelden?

Sagen wir so: Wir haben verschiedene Kontakte in die Lokalpolitik, die uns dabei helfen wollen. Es ist natürlich nicht leicht. Aber es wäre wichtig, weil es sein kann, dass die Taliban ihn im Visier hat. Er hat vor einer Weile der Deutschen Welle in Kabul ein Video-Interview gegeben, in dem er erzählt, dass er vor der Taliban geflohen ist. Wir wissen nicht, ob die Taliban das Video kennt.

„Betroffene gibt es auch in Leipzig“

Gehen Sie am Dienstagabend auf die Mahnwache für Kabul?

Ja. Ich hoffe sehr, dass die Mahnwache nicht nur dazu da sein wird, um betroffen auf den Boden zu starren. Man muss jetzt auch darüber nachdenken, wie Personen geholfen werden kann, die betroffen sind – denn die gibt es auch hier in Leipzig. Und wenn es nur bedeutet, zu fragen, wie es einem denn geht.

Von Josa Mania-Schlegel