„Unvergesslicher Moment“: Leipzigerin singt mit Michael Patrick Kelly

„Das ist ein Highlight, das nie wiederkommt“, strahlt Sabine Stapf. Die Leipzigerin stand am Sonnabend mit mehr als 100 Chorsängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland auf der Bühne – und mit Michael Patrick Kelly. Zusammen gestalteten sie die zweite „Nacht der Chöre“ im Lichthof der Rotkäppchen-Sektkellerei in Freyburg/ Unstrut vor einem fast tausendköpfigen Publikum. Bei der Premiere im vergangenen Jahr war die Band Revolverheld der Stargast.

Deutschland-Chor extra gegründet

Die 37-jährige Seehausenerin hatte sich auf den Tipp einer Freundin hin beworben. Unter insgesamt 2000 Kandidaten wurde sie für den Deutschland-Chor ausgewählt, der extra für diesen Abend gegründet wurde. Musikmanager Dieter Falk, musikalischer Leiter des Events, hatte die Bewerbungsvideos gesichtet. Weitere Sänger des Deutschland-Chores kamen aus Bremen, Rostock, Stuttgart oder München. Außerdem hatten sich drei komplette Chöre aus Mosbach ( Baden-Württemberg), Oeventrop ( Sauerland) und Dillingen ( Saarland) per Online-Voting für das Event in Sachsen-Anhalt qualifiziert.

Einzige Stimme aus Leipzig

Aus dem Raum Leipzig war Sabine Stapf die einzige Stimme bei der „Nacht der Chöre“. Sie ist nicht nur Kelly-Fan seit 25 Jahren, sondern Musik prägt ihr Leben: In Kindereinrichtungen gestaltet sie Programme zur musikalischen Früherziehung. Ja, und eigentlich wäre die Mutter zweier Töchter am Freitagabend in derArena Leipzig gewesen, beim Konzert der Kelly-Family. Die Karten hat sie schnell wieder verkauft, als Ende Oktober feststand, dass sie bei der „Nacht der Chöre“ mitsingen darf. Denn just am Freitagabend standen Kennenlernen und erste Probe in Freyburg auf dem Programm. „Der Funke ist sofort übergesprungen. Es war, als hätten wir schon immer Musik zusammen gemacht“, erzählt sie begeistert. Am Sonnabend folgten weitere Proben – und gegen 16 Uhr kam Michael Patrick Kelly (41) dazu. „Er ist sehr sympathisch, hat jeden Sänger persönlich begrüßt und am Ende auch verabschiedet.“

Unvergesslicher Moment

Der große Auftritt lief dann so ab, dass zuerst alle Chöre einzeln ihr Solo hatten. Danach begeisterten Michael Patrick „Paddy“ Kelly und Band das Publikum mit einem 45-minütigen Konzert, das auch die Chorsänger miterleben konnten. Und schließlich folgte das große Finale, bei dem alle reichlich 100 Sängerinnen und Sänger freudestrahlend mit ihrem Idol auf der Bühne standen und dessen Hits „ID“, „Roundabouts“ und „Et voilà“ aus vollem Hals sangen. Das Publikum jubelte und konnte noch eine Zugabe erklatschen. Und dann war auch schon wieder alles vorbei. „Ein unvergesslicher Moment, der hätte gar nicht lang genug sein können“, lacht die Seehausenerin. Das verpasste Konzert mit der Kelly Family holt sie übrigens nach, am 6. Dezember in Chemnitz.

