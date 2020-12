Leipzigerin wehrt sich gegen hohe Pflegeheimkosten und startet Petition

Leipzig

Irgendwann ging es nicht mehr. Lange lebten die Eltern der Leipzigerin Petra Tschanter zu Hause. Die Mutter pflegte den Vater, obwohl sie selbst an Depressionen litt. Dann verschlechterte sich der körperliche Zustand des heute 89-Jährigen so sehr, dass eine häusliche Pflege nicht mehr möglich war. Die Tochter fand einen Platz in einem Leipziger Pflegeheim. Kaum ein Jahr später war sie wieder am Suchen. Denn nach einem Krankenhausaufenthalt konnte auch die 85-jährige Mutter nicht mehr zurück in die Wohnung, brauchte stationäre Betreuung. Im Juli diesen Jahres war es dann so weit: Auch Mutter Hildegard zog ins Heim. „Beide werden in ihren Heimen gut betreut“, lobt die Tochter. Dennoch ärgert sich die 58-jährige Leipzigerin mindestens einmal im Monat. Und zwar genau dann, wenn sie die Heimabrechnungen für ihre Eltern bekommt.

Ärger über fast 4000 Euro Zuzahlung

„Fast 4000 Euro müssen mein Vater und meine Mutter zusammen als Eigenanteil monatlich für die Heimkosten zuzahlen. Wenn man das sieht, fallen einem doch die Haare vom Kopf“, empört sich Tschanter gegenüber der LVZ. Und sie zeigt die Rechnung vom Pflegeheim Johann Hinrich Wichern in der Seeburgstraße, in dem Vater Manfred Augustin seit August 2019 betreut wird. Danach beträgt der aktuelle Eigenanteil des Pflegebedürftigen für Unterkunft, Pflege, Investitionskosten, Ausbildungsumlage und Verpflegung 2024,86 Euro. Vor gut einem Jahr seien das noch rund 1700 Euro gewesen, sagt die Tochter. Der Anteil, den die Pflegekasse übernimmt, stagniert unverändert bei 1262 Euro. „Alle steigenden Kosten, wie die Gehälter für das Pflegepersonal und anderes, werden allein den Pflegebedürftigen aufgebrummt. Das kann doch in einer solidarischen Gesellschaft nicht sein“, kritisiert die zweifache Mutter und Oma Petra Tschanter, die in Leipzig als Zahnarzthelferin arbeitet.

Anzeige

Petra Tschanter mit der Rechnung für die Pflegeheimkosten ihres Vaters in der Hand Quelle: Andre Kempner

Pflegebedürftigkeit als Armutsrisiko

Ihre Mutter muss im Altenpflegeheim in der Leipziger Lionstraße monatlich 1789,26 Euro aus eigener Tasche zuzahlen. Da die Mutter nur eine Rente von 228,57 Euro bekommt, klafft da eine gewaltige Lücke, die nun nach und nach das Gesparte verschling. „Sie hat zu Hause alle versorgt, dazu ihre Mutter, die Schwiegermutter und meinen Vater gepflegt, aber das zählt ja nicht bei der Rente“, seufzt die Tochter. Der Vater bekommt zwar eine höhere Rente, aber die monatlich 1545 Euro, der er sich als Feinmechaniker erarbeitet hat, reichen auch nicht, um den Eigenanteil zu decken. „So fließt das bisschen Ererbte und Ersparte schnell weg. Die Pflegebedürftigkeit wird bei den explodierenden Eigenanteilen immer mehr zum Armutsrisiko“, ärgert sich Petra Tschanter, die vor der Wende als Chemieingenieurin arbeitete.

Petition im Bundestag für Pflege-Vollversicherung

Diese Entwicklung will sie nicht einfach hinnehmen. „Es wird so viel Geld für alles Mögliche ausgegeben, aber für die alten Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, fehlt es dann“, sagt sie. Deshalb hat Petra Tschanter eine Petition beim Bundestag eingereicht, in der sie eine solidarische Pflege-Vollversicherung fordert. Wörtlich heißt es auf der Homepage des Bundestages: „Zur Absicherung des gesamten Pflegerisikos fordere ich eine Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, weg von einer Teilabsicherung hin zu einer solidarischen Pflege-Vollversicherung.“

Noch bis zum 14. Dezember können Bürgerinnen und Bürger diese Petition Nummer 116.655 im Portal des Petitionsausschusses unterzeichnen – das ist hier möglich.

Bisher haben 139 Menschen diese Petition unterstützt. Insgesamt sind aber 50.000 Unterschriften nötig, um überhaupt im Petitionsausschuss angehört zu werden. Es ist es also noch ein weiter Weg, und das in kurzer Zeit. Doch Petra Tschanter gibt sich kämpferisch: „Wer es nicht versucht, hat schon verloren“, sagt sie.

Mehr als jeder fünfte Heimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen

11.903 Pflegeheimbewohner in Sachsen können inzwischen den Eigenanteil der Heimkosten nicht mehr von Rente und Erspartem bezahlen. Damit ist mehr als ein Fünftel der Heimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen. Diese aktuellsten Zahlen beziehen sich auf 2019. Im Jahr davor waren es noch 11.043. Auch Sachsens Staatsministerin für Soziales und Gesundheit, Petra Köpping ( SPD), will die Eigenbeiträge in der stationären Pflege begrenzen. Sie sei für eine nachhaltige Finanzierung der Leistungen der Pflegeversicherung. Pflege müsse für alle bezahlbar bleiben.

Erhöhung der Gehälter für Pflegepersonal

Die Heimbetreiber begründen die Kostensteigerung vor allem mit den steigenden Ausgaben für das Pflegepersonal. Die Leitung des Diakonie-Heimes in der Seeburgstraße, in dem der Vater von Petra Tschanter lebt, wollte der LVZ keine konkrete Auskunft dazu geben. Aber Steffen Schott, der Leiter eines anderen Leipziger Heimes, des Pflegewohnstiftes Reudnitz, bestätigte, dass der Löwenanteil der Kostensteigerung in seiner Einrichtung die geplante Gehaltserhöhung für das Personal ausmache.

Auch einige Sachkosten, etwa für Lebensmittel und Energie, seien gestiegen, so Schott. In der Reudnitzer Einrichtung liegt die Zuzahlung aktuell bei 2081 Euro für Bewohner mit Pflegestufe 3. Eine weitere Erhöhung ist aber schon angekündigt. Immerhin wird eine ordentliche Bezahlung der Pflegekräfte ja auch von Politik und Verbänden gefordert.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Petra Tschanter hat versucht, die Frist für ihre Petition zu verlängern, damit noch mehr Menschen unterzeichnen können. „Aber das ist leider nicht möglich. Ich hoffe auch auf unsere Volksvertreter“, sagt sie, „dass sie das Problem endlich erkennen und ernsthaft aufgreifen.“

Von Anita Kecke