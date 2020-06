Leipzig

Alle drei Jahre schaut sich der Verband Haus&Grund die Abwasserpreise in den 100 größten deutschen Städten genauer an. Diesmal gab es dramatische Veränderungen bei den Leipziger Werten.

100 Euro mehr pro Haushalt

Zwar schnitt die Messestadt mit Platz 35 noch immer ganz gut ab. In Ostdeutschland war im Jahr 2020 nur Erfurt (Platz 30) für die Wasserverbraucher günstiger. Doch Leipzig hat sich gegenüber der letzten Erhebung aus dem Jahr 2017 dramatisch verschlechtert, stellt René Hobusch als Präsident von Haus&Grund Sachsen fest. Eine vierköpfige Familie in einem Mustereigenheim müsse jetzt 486,29 Euro im Jahr bezahlen. Vor drei Jahren waren es erst 385,46 Euro – wohlgemerkt nur fürs Abwasser.

Ursache bei Heininger-Wetten?

Der Anstieg betrage also mehr als ein Viertel, kritisiert Hobusch. „Dies wird mit einer massiven Erhöhung der Investitionen, einem Anstieg an Reparaturleistungen und einer steten Modernisierung der Steuerungs- und Prozesstechnik begründet.“ Da er als früherer Stadtrat bestens mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist, sieht Hobusch aber noch andere Gründe: „Die Wasserwerke haben notwendige Investitionen verschleppt. Den schwarzen Peter dafür müssen sich auch die Aufsichtsräte zuschieben lassen. Sie haben Anfang der 2000er Jahre bei der Kontrolle versagt und tragen nach Bekanntwerden der kriminellen Heininger-Wetten mit die Verantwortung dafür, dass seit 2009 kaum noch investiert werden konnte. Dafür müssen jetzt junge Familien mit schlagartig erhöhten Gebühren klarkommen“, sagt er.

Regionen kaum vergleichbar

Die Leipziger Wasserwerke weisen die Ergebnisse der Studie, welche Haus&Grund gemeinsam mit der Firma IW Consult Köln erstellte, jedoch zurück. „Wasser- und Abwasserpreise in Deutschland zu vergleichen, ist seit jeher eine diffizile Angelegenheit, weil den Preisen regional unterschiedliche Rahmenbedingungen zugrunde liegen und diese kaum in derartigen Studien berücksichtigt werden. Das ist auch in der aktuellen Studie der Fall“, kontert Sprecherin Katja Gläß.

Die Studie thematisiere zwar zunächst die schon früher angeführten Kritikpunkte zu den regional verschiedenen Rahmenbedingungen, erstelle dann im Ergebnis aber erneut ein Ranking anhand von Typfällen, „das diese Aspekte gänzlich ausblendet“, so Gläß. „Die Kunden werden dadurch verunsichert.“

Verbrauch in Leipzig geringer

Der für Leipzig berechnete Abwasserpreis von 486,29 Euro trete in der Realität gar nicht ein, weil die hiesige Verbrauchsmenge deutlich unter dem bundesweiten Mittel von 127 Litern pro Person und Tag liege. In Leipzig seien es nur etwa 95 Liter. Gläß: „Würde man das Ranking mit den tatsächlichen Verbräuchen ermitteln, würde sich die Position von Leipzig deutlich verändern. Die Leipziger Wasserpreise werden überdies nicht willkürlich berechnet, sondern richten sich nach den strengen Vorgaben des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes.“

Allein 2019 habe das kommunale Unternehmen 32,5 Millionen Euro in den Abwasserbereich investiert. Dies sei auch erforderlich, weil sich die technischen Anforderungen in den letzten Jahren durch behördliche und gesetzliche Vorschriften deutlich erhöhten – etwa für den Gewässerschutz. „Die Investitionen werden in den sächsischen Großstädten mangels Fördermitteln allein durch die Entsorger geschultert.“ In anderen Bundesländern sei das anders.

Dresden und Chemnitz teurer

Wie berichtet, hatten die Leipziger Wasserwerke ihre Preise seit 2014 nur geringfügig verändert, nun aber zum 1. Januar 2020 deutlich erhöht. Nach Firmenangaben zahlt der durchschnittliche Kunde seit dem Jahreswechsel für das Gesamtpaket aus Trinkwasser, Abwasser und Regenableitung zwölf Prozent mehr. Pro Kopf liege der neue Gesamtpreis bei 281 Euro im Jahr.

Laut der Haus&Grund-Studie gab es in Sachsen sonst nur marginale Veränderungen. Chemnitz nimmt gegenüber 2017 (Platz 77) nun Platz 81 ein. Zwickau verbesserte sich leicht von 89 auf 85. In beiden Städten fallen gegenüber Dresden und Leipzig bis zu 200 Euro mehr Gebühren jährlich für einen vierköpfigen Haushalt im Eigenheim an. Dresden konnte sich trotz geringer Anhebung bei den Gebühren auf Platz 39 vorschieben – gegenüber Platz 47 im Jahr 2017.

