Leipzigs Adler ist ab Montag wieder Großbaustelle

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die neuen aktuellen Einschränkungen.

Antonien-, Dieskau- und Zschochersche Straße: Am Montag starten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) die zweite Hälfte ihrer Gleis- und Haltestellenarbeiten am Adler. Dafür wird am Montag der Kreuzungsbereich Antonien-, Dieskau- und Zschochersche Straße voll gesperrt. Der Verkehr fließt dann bis zum 12. November von der Antonienstraße über die Erich-Zeigner-Allee, Limburger- sowie Gießerstraße und umgekehrt. Der Verkehr von der Dieskau- und Zschocherschen Straße wird über die Windorfer, Altranstädter Straße, Erich-Zeigner-Allee und Limburgerstraße umgeleitet. Die Gießerstraße wird ab 16. Mai zwischen Antonien- und Rolf-Axen-Straße zu einer Einbahnstraße in Richtung Süden.

Schönbachstraße: In dieser Trasse wird am Montag der Bereich zwischen Holzhäuser und Naunhofer Straße in südliche Richtung gesperrt. Bis zum 6. Mai wird eine Umleitung ausgeschildert, die über Holzhäuser und Naunhofer Straße führt.

Wiederitzscher Landstraße: Dort wird am Montag der Abschnitt zwischen Louise-Otto-Peters-Allee und der Ortslage Wiederitzsch gesperrt. Bis zum 20. Mai fließt der Verkehr in beide Richtungen über die Gustav-Adolf-Allee.

An der Hufschmiede/Wiederitzscher Landstraße: Auch dort wird am Montag ein Bereich voll gesperrt. Betroffen sind die Fahrbahnen zwischen An der Hufschmiede und Zum Apelstein. Bis zum 19. Juni führt eine Umleitung über An der Hufschmiede und Louise-Otto-Peters-Allee.

Baalsdorfer Straße/ Höhe Kurt-Hänselmann-Weg: Autofahrer müssen ab Dienstag mit einer Fahrbahneinengung in Richtung Baalsdorf rechnen. Der Verkehr wird bis zum 6. Mai mit einer Wechselampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Quelle: Stadt Leipzig/Komm. Wasserwerke

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

Von Andreas Tappert